نيللي كريم تصف ثلاثة نجوم بالمعقدين

الصباح الجديد – وكالات:

واجهت النجمة المصرية نيللي كريم بهدوء أعصاب، استفزازات النجوم الجدد لبرنامج “قعدة رجالة” وهم قيس الشيخ نجيب وخالد سليم ونيقولا معوض، ونصحتهم جميعا بالذهاب بأسرع وقت لطبيب نفسي، لأنهم معقدون ضد المرأة، ووصفت نيللي قيس الشيخ بـ “النطع” بعدما جسد شخصية الشاب العصري الذي لا يمانع في إنفاق المرأة عليه.

نيللي كريم كشفت عن الاعلان التشويقي لحلقتها في البرنامج المقرر عرضها السبت الثالث من أكتوبر الحالي، وظهرت هادئة أمامهم ولكنها وجهت إهانة قاسية لقيس الشيخ الذي حاول إقناعها بأن استغلال الرجل للمرأة ماديا صار اعتياديا.

نيللي لم ترحم نيقولا معوض ايضا عندما تعرض لرصد ظاهرة العنوسة ومبالغة بعض الفتيات في طلبات الزواج برغم أن قطار الزواج فاتهم، وقالت له أن المرأة تبحث عن رجل ولكنه لا يعرف معنى كلمة “راجل”.

وبعدما انضم النجم المصري خالد سليم لاستفزاز نيللي كريم وصفتهم جميعا بالمعقدين ويجب عليهم الذهاب إلى طبيب نفسي.

وأطلق الموسم الثالث من “قعدة رجالة” مع المخرج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية بشأن قضايا متعددة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.