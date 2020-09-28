مدن لها أطول نهار على الإطلاق والشمس تكاد لا تغرب عنها

الصباح الجديد – وكالات:

تختلف ساعات شروق الشمس وغروبها بين مكان وآخر، حتى أن بعض الأماكن حول العالم تكاد لا تغرب عنها الشمس على الإطلاق، ففي النرويج تحديداً في مدينة لونجييربين لا تغيب الشمس لأيام لأن المدينة تقع في أقصى شمال الأرض كما أنها أعلى بكثير من الدائرة القطبية الشمالية بسبب موقعها كجزيرة لذلك قد لا تغيب عنها الشمس لعدة أيام في العام الواحد.

أما في مدينة فيربانكس في ألاسكا فقد يصل طول النهار إلى ما يقارب الـ22 ساعة أي أن الشمس تغرب قليلاً لمدة ساعتين فقط في اليوم حتى أن ملاعب المباريات لا تحتوي على كشافات وأضواء بسبب توفر ضوء الشمس طوال اليوم تقريباً.

كما أن سكان هذه المدينة اعتادوا على النوم خلال ساعات اليوم لأن الليل قد لا يأتي أبداً لذلك تجد أن الحياة هناك نشيطة دائماً كما أنهم يحتفلون عندما يصبح الليل أطول قليلاً خلال الشتاء.

الوضع نفسه في مدينة ريكيافيك في أيسلندا حيث تقارب أيضاً ساعات النهار الـ22 ساعة إلا أن السكان كثيراً ما يقيمون الحفلات خلال الأيام القليلة على مدار العام التي يأتي فيها الليل ويكون أطول بعض الشيء.