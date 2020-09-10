الصحة: 80 % من إصابات كورونا المكتشفة “بسيطة”

رجحت حصول الموجة الثانية

في تشرين اول المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أن 80 بالمئة من الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا “بسيطة”، فيما أشارت إلى إجراء أكثر من 10 آلاف مسحة في مناطق وأسواق تجارية مزدحمة وسط بغداد.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير، إنه “على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 منذ أسابيع، إلا أن هذه الزيادة قابلتها زيادة في عدد المتعافين وصولا لأكثر من 4000 حالة شفاء يوميا في بغداد والمحافظات، ما يشعر وزارة الصحة بالاطمئنان”.

وأضاف عبد الأمير أن أن “ارتفاع عدد حالات الاصابة يعود الى تصاعد عدد المسحات التي وصلت الى اكثر من 25 الف مسحة يوميا، اذ كلما تتم مضاعفة عدد الفحوصات يقابل ذلك ارتفاع الاصابات المكتشفة يوميا، وقد بلغت نسبة الحالات البسيطة التي لا تظهر عليها اعراض 80 بالمئة، و5 بالمئة حالات خطرة، و15 بالمئة هي حالات رئوية تم تشخيصها من خلال اجهزة المفراس والتحاليل المختبرية، واتخذت وزارة الصحة خطوات كبيرة في توفير اجهزة التنفس الرئوي واستخدام البروتوكولات العلاجية واللوائح العلاجية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم تعافي الاغلبية منهم، واهم جانب تم التركيز عليه للمصاب هو الحالة النفسية التي تتحكم بالمناعة التي تساعده على الشفاء”.

وبين عبد الأمير ان “نسبة الوفيات تراوحت بين 1- 2 بالمئة بشكل يومي، وهذا يعتمد على ارتفاع حالات الاصابات المكتشفة، مؤكدا على تفعيل انظمة تدريب الملاكات الطبية والصحية من اجل انحسار الوباء والسيطرة عليه”.