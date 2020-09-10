عبدالهادي عباس

عندما ولِد الطفل «نديم» صباح الأحد، كانت تعتليه علّة حيّرت الجميع، فقد كان لِسانه يعزف بلا توقّف.

أباه كان غاضباً ومستاءً، وأمّه كانت في حيرة من أمرها، لكن أخيراً، إتّفق الزوجان بعد شهرين من ولادة الطفل العازف، أن يتواصلا معه بلغة الإشارة، علّه يفهم مستقبلاً كيف يبوح عمّا بداخله بعد فشل اللّغة الخطابيّة معه.

دخل الولد نديم المدرسة، وفي أيّامه الأولى لم ينطق بصوت، ولم يتواصل مع أحد حتّى مرّ إسبوع حينما طلب منه أستاذ المادة، أن يقف ليشرح الدرس. لكن الولد الغريب رفض أن ينهض وينطق بشيء. مّما جعل الأستاذ يغضب غضباً شديداً، ويصرخُ في وجهه: