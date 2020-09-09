  • الأربعاء , 9 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أيتها السمكة

ثقافة
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جلال حسن

1

كل يوم انتظركِ قرب النهر

ألقي سنارتي في الهواء

وأنظر الى رقص الموج

فلا حورية البحر طلعت

ولا شراع بان

***

2

ومن فرط انتظاري

أسير بمحاذاة النهر

أحدق في شباك الصيادين

كأنني أسأل من صادفك

من اصطادك

لا أحد يخبرني

لأن الزوارق بلا مجاديف

والمد أعمى.

***

3

أقف حائرا أيتها السمكة

لا أنا ماء، ولا أنتِ هواء

لا أنتِ سراب، ولا أنا دليل

أقف ملتاعا على خيط السناره

بانتظار توجس الريح

4

أيتها السمكة يخنقكِ الهواء

تماما كما يخنقني الماء

أعرف أنك تخفين حزنكِ

وأعرف أنك طريحة المجهول

واعرف تلوكين الصبر

وأعرف أني لا ألتقيكِ

ولكنني أجهل تماما لماذا ورطتك بالغيابِ!

***

‏5

أصطادكِ

وتهربين

ثم  أصطادكِ

وتضيعين

هكذا يتكرر المشهد في الضياع

ولكن الحل الوحيد لإيجادكِ

هو الضياع الدائم في البحث عنكِ.

***

6

مثل هذا الهجر لا يحتمل

حتى بين دفوف الغجر

فألتم فيكِ

لكي أبصر خدعة النظر!

***

7

يقال إن السمكة بلا قلب

والشباك بلا قلب

والصياد بلا قلب

لكن قلب الدليل  بلا نجاده  يستغيث

في القاع وحده يصرخ من فم غريق.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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