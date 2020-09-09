جلال حسن
1
كل يوم انتظركِ قرب النهر
ألقي سنارتي في الهواء
وأنظر الى رقص الموج
فلا حورية البحر طلعت
ولا شراع بان
***
2
ومن فرط انتظاري
أسير بمحاذاة النهر
أحدق في شباك الصيادين
كأنني أسأل من صادفك
من اصطادك
لا أحد يخبرني
لأن الزوارق بلا مجاديف
والمد أعمى.
***
3
أقف حائرا أيتها السمكة
لا أنا ماء، ولا أنتِ هواء
لا أنتِ سراب، ولا أنا دليل
أقف ملتاعا على خيط السناره
بانتظار توجس الريح
4
أيتها السمكة يخنقكِ الهواء
تماما كما يخنقني الماء
أعرف أنك تخفين حزنكِ
وأعرف أنك طريحة المجهول
واعرف تلوكين الصبر
وأعرف أني لا ألتقيكِ
ولكنني أجهل تماما لماذا ورطتك بالغيابِ!
***
5
أصطادكِ
وتهربين
ثم أصطادكِ
وتضيعين
هكذا يتكرر المشهد في الضياع
ولكن الحل الوحيد لإيجادكِ
هو الضياع الدائم في البحث عنكِ.
***
6
مثل هذا الهجر لا يحتمل
حتى بين دفوف الغجر
فألتم فيكِ
لكي أبصر خدعة النظر!
***
7
يقال إن السمكة بلا قلب
والشباك بلا قلب
والصياد بلا قلب
لكن قلب الدليل بلا نجاده يستغيث
في القاع وحده يصرخ من فم غريق.