إيطاليا يعود من هولندا بفوز ثمين في دوري الأمم الأوروبية

هالاند يقود النرويج لسحق أيرلندا الشمالية

العواصم ـ وكالات:

الأزوري يحقق فوزه الأول في النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية بتغلبه على مستضيفه منتخب هولندا بهدف من دون رد.. حقق المنتخب الإيطالي فوزاً هاماً على مضيفه منتخب هولندا بهدف من دون رد في المباراة التي جرت في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاثنين على ملعب يوهان كرويف.هدف المباراة الوحيد سجله لاعب وسط الأزوري نيكولو باريلا في الدقيقة 45+2، فأهدى بلاده الانتصار الأول في المسابقة بعد التعادل في الجولة الأولى (1-1) مع البوسنة والهرسك.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن إيطاليا خرجت بشباك نظيفة ضد هولندا خارج ملعبها للمرة الثالثة في التاريخ، بعد عام 1990 حين كان والتر زينجا حارسا للأتزوري، وأيضًا عام 2000 بوجود فرانشيسكو تولدو.وأضافت: «المدرب مانشيني خسر 2 من أول 21 مباراة له مع إيطاليا، ليُعادل رقم مارتشيلو ليبي، وفقط فولفو فالكاريجي خسر مباريات أقل، حيث هزم بمباراة واحدة في نفس عدد المواجهات».

وفي إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة ذاتها خسر منتخب البوسنة والهرسك على أرضه أمام ضيفه منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد بيلينو بولي في مدينة زنيكا.

وتمكن المنتخب البوسني من افتتاح التسجيل عن طريق حاريس هاجرادينوفيتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل كميل غليك لبولندا في الدقيقة (45+1) من زمن الشوط الأول.وفي الدقيقة 68 أحرز كاميل غروشيسكي ثاني أهداف المنتخب البولندي.

بذلك تصدر المنتخب الإيطالي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ثم جاء المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وحلت بولندا ثالثة بالرصيد ذاته، فيما تذيل المنتخب البوسني ترتيب المجموعة الأولى في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

وسجل كل من إيرلينج هالاند وألكسندر سورلوت هدفين، ليقودا المنتخب النرويجي إلى فوز ساحق بنتيجة 5-1، على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية.

وبادر المنتخب النرويجي بالتسجيل عن طريق محمد اليونسي في الدقيقة السادسة، ورد منتخب أيرلندا الشمالية بهدف سجله بادي ماكناير في الدقيقة السادسة.لكن المنتخب النرويجي أمطر شباك مضيفه بأربعة أهداف أخرى، سجلها هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الدقيقتين السابعة و58 وسورلوت في الدقيقتين 19 و47 .

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز المنتخب الروماني على مضيفه النمساوي 3-2، سجلها دينيس ألبيك ودراجوس جريجور وألكسندر ماكسيم في الدقائق الثالثة و51 و70، مقابل هدفين لكريستوف بومجارتنر وكريم أونيسيو في الدقيقتين 17 و81.

وفي المجموعة الثانية بنفس القسم ، فاز المنتخب الاسكتلندي على مضيفه التشيكي 2-1، وتعادل الكيان الصهيوني مع نظيره السلوفاكي 1-1.وقلب المنتخب الاسكتلندي تأخره بالهدف الذي سجله جاكوب بيتشيك في الدقيقة 12، إلى فوز ثمين بفض الهدفين اللذين سجلهما ليندون دايكس ورايان كريستي في الدقيقتين 27 و52 من ضربة جزاء.

وفي المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث، فاز المنتخب الليتواني على مضيفه الألباني بهدف نظيف سجله دوناتاس كازلوسكاس، في الدقيقة 51 .وشهدت المباراة طرد السيد هساي، لاعب ألبانيا في الدقيقة 87 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.وكانت هذه المجموعة، شهدت فوز المنتخب البيلاروسي على مضيفه منتخب كازاخستان 2-1 في وقت سابق اليوم ذاته.