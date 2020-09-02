عزز مناعتك النفسية الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات سبتمبر 2nd, 2020 التعليقات على عزز مناعتك النفسية مغلقة 2 views قوى شيعية: الحكومة الحالية تسعى لفرض هيبة الدولة والقانون وابعاد الازمات عن البلاد نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة قوى شيعية: الحكومة الحالية تسعى لفرض هيبة الدولة والقانون وابعاد الازمات عن البلاد سبتمبر 2nd, 2020 خبير قانوني: أموال الفساد المهربة 500 مليار دولار يمكن للبلاد استردادها سبتمبر 2nd, 2020 وفد رفيع المستوى يصل بغداد لتوقيع اتفاقبشأن حصة الإقليم من الموازنة سبتمبر 2nd, 2020 هدف انقرة من الاتفاق مع ليبيا وقف تقاسمثروات المتوسط بين مصر واليونان وقبرص سبتمبر 2nd, 2020 480 ألف من الطلبة يؤدون الإمتحانات الوزارية الإعدادية سبتمبر 2nd, 2020 انتهاء الامتحانات الإلكترونية للطلبة بنجاح مع توفير الإجواء الملائمة لإكمال المسيرة العلمية سبتمبر 2nd, 2020 الوضع في ليبيا يزداد تعقيدا والتغييرات الأمنية” في حكومة الوفاق مقصودة سبتمبر 2nd, 2020 تركيا تؤجج التوتر في البحر المتوسط سبتمبر 2nd, 2020 الصين تستخدم «الدبلوماسية القسرية» بشكل متزايد سبتمبر 2nd, 2020 التعليقات مغلقة