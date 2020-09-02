  • الأربعاء , 2 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

فلم مهمة نهائية

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Operation Finale

هادي ياسين

انتهت الحرب العالمية الثانية ـ في الخامس عشر من شهر أغسطس / آب عام 1945 ـ بسقوط العاصمة الألمانية برلين ، التي كانت مهد تلك الحرب ، و ذلك بعد ثلاثة أشهر و نصف الشهر من تاريخ انتحار مؤجّجها « أدولف هتلر « في 30 أبريل / نيسان من العام نفسه . « هتلر « هو نفسُهُ مؤسسُ ( النازية ) العنصرية التي كان هدفُها الأساس السيطرةَ على أوروبا ، و بالتالي على العالم . و قد خلّفت حربُهُ ما بين خمسين مليوناً و خمسة و ثمانين مليوناً من القتلى العسكريين و المدنيين ، عدا الضحايا المعوقين و المشردين و المرضى نفسياً و المنتحرين بعد الحرب ، و عدا التدمير الكبير الذي لحق بالمدن في الدول التي شهدت معارك هذه الحرب الطاحنة . و كان الحلفاء قد أعلنوا في ( إعلان موسكو ) ، عام 1943 ، عن نيتهم تقديم القادة النازيين ـ الذين تسببوا بكل هذه المآسي ـ الى المحاكمة بعد انتهاء الحرب . و فعلاً ، أقيمت هذه المحكمة ، أقيمت في مدينة ( نورنبرغ ) في مقاطعة ( بافاريا ) الآلمانية . و قد بدأت أولى جلساتها في 20 أكتوبر / تشرين الأول من عام 1945 و انتهت في 1 أكتوبر / تشرين الأول من العام التالي 1946 . و كانت المحاكمة قد قُسمت الى مرحلتين ، شملت المرحلة الأولى الضباطَ النازيين المسؤولين عن جرائم الحرب ، فيما شملت المرحلةُ الثانية الأطباءَ الموالين الذين أجروا التجاربَ على البشر . تفاوتت أحكام محكمة ( نورنبرغ ) بين الإعدام و السجن مدى الحياة و السجن لأعوام متفاوتة و البراءة . لكن هناك عدداً من النازيين كان قد تجنب المحاكمة أو أحكامها ، فحذا حذو زعيمه « هتلر « .. فانتحر ، منهم :

  • « هاينرش هملر» . انتحر في 23 مايو / ايار 1945 ، بعد أن وقع في قبضة القوات البريطانية . و كان يُعد الساعدَ الأيمن لـ « هتلر « ، و هو أشرس النازيين في محق الشيوعيين و اليهود و الغجر ( حفاظاً على العرق الآري ) ، و كان يحمل أعلى رتبة لضابط نازي يقع في الأسر .
  • « جوزيف غوبلز « ، مدير الدعاية النازية الشهير ، انتحر في 23 مايو / ايار 1945 مع زوجته و أطفاله الستة ( الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 سنة).
  • « هيرمان غورينغ « ، أحد أبرز القيادات النازية ، استسلم للقوات الأمريكية في النمسا ، بتاريخ 9 ابريل / نيسان عام 1945 ، و كان يحمل أعلى رتبة لضابط نازي يُحاكم في ( نورنبرغ ) . حُكم عليه بالإعدام ، ولكنه انتحر قبل يوم واحد من تنفيذ الحكم به .
  • « مارتن بورمان « حُكم عليه غيابياً بالإعدام ، ولكنه كان قد انتحر في 2 مايو/ ايار 1945 ، و تناقلت عنه الأقوال بأنه يتنقل في بعضٍ من دول أمريكا اللاتينية .. حتى عُثر على بقايا عظامه عام 1972 .
    ثمة نازيون آخرون اختفت آثارهم ، و لم تُعرف مصائرُهم ، ولكن بعد أن قامت دولة إسرائيل ، إثرَ لململة العالم لآلامه و جراحه ، بدأ اليهود بالبحث عن قادة إبادتِهِم ، أولئك الذين اختفوا في ثنايا العالم و أخاديد المدن البعيدة و زوايا القرى و منحنيات البلدات النائية المنسية . تلك كانت مهمة أبناء و أحفاد ضحايا ما سُمّيَ بالـ ( هولوكوست ) ، المهمة التي نظمها و وضع خططها و أدار برنامجها جهاز الـ ( موساد ) الإسرائيلي ، و الذي نفذ خطة مخابراتية نوعية في العالم ، حين عثر ـ عام 1960 ـ على أهم ضباط الهولوكوست النازيين متماهياً في الأرجنتين ، ليتم خطفه الى إسرائيل و إخضاعه للمحاكمة ، هو « أدولف آيخمان « . و ذلك هو موضوع فيلم ( مهمة نهائية Operation Finale ) ـ إنتاج 2018 .
    موضوع فيلم ( مهمة نهائية ) ليس جديداً في تناول قضية القاء القبض على « أدولف آيخمان « ، فقد ظهر ـ في العام 1996 ـ فيلم بعنوان ( الرجل الذي قبض على آيخمان ) من بطولة « أرليس هوارد « و» روبرت دوفال «. و كلا الفيلمين ينطويان على عنصر التشويق ، غير أن فيلم ( مهمة نهائية ) يوثق ( سينمائياً ) كيفية تنفيذ عملية مخابراتية دولية على درجة عالية من الدقة بطرق مخابراتية شبه بدائية أوائل الستينيات من القرن العشرين . و يعتمد على واقعة حقيقية سمح السيناريو لنفسه أن يضفي عليها نكهته السينمائية ، حين جعل دراما الفيلم تقدم الأجواء السياسية و الأمنية في الأرجنتين كما لو كانت مشحونة ضد اليهود ، و بمناسبة العيد الوطني في الذكرى المئة و الخمسين لإستقلالها عن الإستعمار الإسباني ، و جعل اكتشاف وجود الضابط النازي المطلوب « أدولف آيخمان « يتم عن طريق ابنه الذي يصادق فتاةً يهوديةً تعرّف عليها عَرَضاً في صالة عرض فيلم سينمائي ، فيلتقي أباها الضرير ، فيفشي له بسر خطير بأنه إبن « آيخمان « . من هذه النقطة تنطلق الـ ( موساد ) في البحث عن طريدتها الأخيرة ( آيخمان ) . كما أن من تحويرات السيناريو في دراما الأحداث ، جعلُ من خدّر « آيخمان « هي الطبيبة ( هانا ) التي مثلت دورها الفرنسية « ميلاني لوران « المولودة عام 1983 ، و نالت شهرتها عام 2009 عن دورها في فيلم ( أوغاد مجهولون ) ـ بطولة براد بيت ـ في حين أن مَن خدّر « آيخمان « كان ـ في الواقع ـ طبيباً رجلاً و ليس امرأة . كما أن « بيتر مالكين « ـ في الواقع ـ لم يبقَ في المطار الأرجنتيني ـ كما ظهر في الفيلم ـ متخلفاً عن رفاقه الذين أخذوا « آيخمان « الى اسرائيل حيث خضع لمحاكمة قضائية بنَفَسٍ ( يهودي ) . هذه كلها كانت إضافات و تغييرات لتضفي على القصة طابعاً درامياً تشويقياً و نكهة سينمائية .
    يتقاسم الحضورَ في الفيلم ممثلان :
  • الممثل الإنجليزي المخضرم سير « بن كنغسلي « ، في دور « آيخمان « ، و هو الممثل القدير الحائز على جائزة الأوسكار عام 1982 كأفضل ممثل ، عن تمثيله شخصية الزعيم الهندي « غاندي « ، في فيلم ( غاندي ) ، و هو من اخراج « ريتشارد اتنبره « . و كما هي العادة ، فإن « بن كنغسلي « منح الفيلم سمعةً من حيث قيمته السينمائية ، فهو ممثل ذو حضور طاغٍ في معظم أفلامه .
  • الممثل ـ النجم الصاعد « أوسكار ايساك / ـ إسحاق ـ « المولود عام 1980 في غواتيمالا . و هو الذي مثل في الفيلم دور ضابط الـ ( موساد ) « بيتر تسفي مالكين « المولود في بولندا في 27 مايو / ايار 1927 و المتوفى في 1 مارس / آذار 2005 في نيويورك ، و يعتبر « بيتر « اسطورةً في التخطيط و التنفيذ و التفاني لصالح اسرائيل و قيادة العمليات ، خلال 27 عاماً من عمله في الموساد . و كانت صحيفة ( معاريف ) الإسرائيلية قد وصفته عام 1989 بأنه ( واحد من أعظم الشخصيات على الإطلاق في تاريخ الموساد ) و قد ظهر في الفيلم باعتباره العنصر الأبرز و الأكثر ديناميكيةً في فريق اختطاف « أدولف آيخمان « .
    كانت عائلة « بيتر « ـ كما في الواقع ـ قد هربت الى فلسطين عام 1936 ، بعد أن قُتلت شقيقته « فروما « و أطفالها الثلاثة مع 150 يهودياً لم يفلتوا من المحرقة . و لأكثر من مرة في الفيلم يظهر طيف « فروما « أمام « بيتر « ، فحتى بعد محاكمة « آيخمان « في اسرائيل ، يظهر طيفُها و هي تقبّله بامتنان لأنه انتقم لها من قاتلها ، و كأنه قام باختطافة و جلبه للمحاكمة من أجل ذكرى أخته و ليس من أجل شعبه اليهودي . و عندما يتذكر « بيتر « شقيقته و أطفالها الثلاثة ينسى أنه قتل الملازم « دالتون « في النمسا عام 1954 ، بناءً على معلومات خاطئة ، و ترك أرملةً وديعة و طفلين صغيرين ، يطل أحدهما من النافذة .. شاهداً على جريمة قتل أبيه ، كما يظهر ذلك في بداية الفيلم .
    الفيلم من إخراج « كريس فايتز « ، المولود في نيويورك عام 1969 ، و كتب السيناريو له « ماثيو أورتون « اعتماداً على كتاب ( آيخمان بين يدَي ) الذي كتبه ضابط الموساد « بيتر تسفي مالكين « نفسه . و يبدو أن الضابط المؤلف للكتاب كان منصفاً في وصف شخصية « آيخمان « . فبعد بضع حقائق ، واجه « بيتر « « آيخمان « بها اعترف الأخير بأنه « آيخمان « الحقيقي الذي يبحثون عنه ، ما يعني أن الرجل كان واقعياً و قد أدرك أنه وقع بين فكي كماشة لا يمكنه أن يفلت منها . و حتى لو أراد « بيتر « أن يُظهر نفسَهُ ـ في الكتاب ـ على أنه كان ذكياً في محاصرة « آيخمان « و دفعه الى الإعتراف ، فإنه يعترف ضمناً بذكاء « آيخمان « الذي أدرك الحقيقة و لم يشأ أن يماطل في حيز اللاجدوى .. فاختصر الوقت و تجنب لاجدوى المماطلة فاعترف بأنه « آيخمان « حقاً . معظم المَشاهد التي ظهر فيها « آيخمان « كانت مع « بيتر « ، في غرفة ( الإعتراف ) ، و فيها ظهر « آيخمان « ـ من خلال الحوارات ـ كشخصيةٍ حاذقة ، ذكية ، مناورة ، حذرة .. ما يقدم تفسيراً ضمنياً لكيفية صعوده من شابٍ عاطل عن العمل في النمسا الى الدخول ـ صدفة ً ـ في الحزب النازي ، ثم التدرج ـ درجةً إثرَ درجة ـ حتى بلوغ المركز بالغ الأهمية في أكبر جيوش العالم ابان الحرب العالمية الثانية . ينتهي الفيلمُ بمحاكمة « آيخمان « في اسرائيل ، و سط تشفّي اليهود به ، و يظهر على الشاشة ( سبتايتل ) يفيد بأنه ( في 1 يونيو 1962 شُنق « ادولف آيخمان « إذ أُدين بنقل الملايين الى حتفهم . أحرقت جثته في فرن بُني خصيصاً له ، و ذُرّ رمادُه في البحر .. كي لا يجد ملاذاً للراحة ) . ولكن ما لايذكره الفيلم هو أن « آيخمان « ، بعد أن صدر بحقه حكمُ الإعدام ، فاجأ الجميع بأنه يريد الإنتماء الى الديانة اليهودية ، و عندما سُئل عن السبب قال أنه لا يجيب إلا أمام الصحافة و وكالات الأنباء العالمية في مؤتمر صحفي علني . و أول ما فعله في بدء المؤتمر هو أداؤه التحية النازية . و عندما نطلع على أفكار المنظّرة السياسية اليهودية الآلمانية ـ الأمريكية « هانا آرنت « بخصوص محاكمة « آيخمان « سنجد أنها كانت إنتقاماً مُعّدٌ له سَلفاً ، و حسب وصف « آرنت « فأنها كانت مسرحية لصالح « بن غوريون « .. رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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