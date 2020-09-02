فلم مهمة نهائية

Operation Finale

هادي ياسين

انتهت الحرب العالمية الثانية ـ في الخامس عشر من شهر أغسطس / آب عام 1945 ـ بسقوط العاصمة الألمانية برلين ، التي كانت مهد تلك الحرب ، و ذلك بعد ثلاثة أشهر و نصف الشهر من تاريخ انتحار مؤجّجها « أدولف هتلر « في 30 أبريل / نيسان من العام نفسه . « هتلر « هو نفسُهُ مؤسسُ ( النازية ) العنصرية التي كان هدفُها الأساس السيطرةَ على أوروبا ، و بالتالي على العالم . و قد خلّفت حربُهُ ما بين خمسين مليوناً و خمسة و ثمانين مليوناً من القتلى العسكريين و المدنيين ، عدا الضحايا المعوقين و المشردين و المرضى نفسياً و المنتحرين بعد الحرب ، و عدا التدمير الكبير الذي لحق بالمدن في الدول التي شهدت معارك هذه الحرب الطاحنة . و كان الحلفاء قد أعلنوا في ( إعلان موسكو ) ، عام 1943 ، عن نيتهم تقديم القادة النازيين ـ الذين تسببوا بكل هذه المآسي ـ الى المحاكمة بعد انتهاء الحرب . و فعلاً ، أقيمت هذه المحكمة ، أقيمت في مدينة ( نورنبرغ ) في مقاطعة ( بافاريا ) الآلمانية . و قد بدأت أولى جلساتها في 20 أكتوبر / تشرين الأول من عام 1945 و انتهت في 1 أكتوبر / تشرين الأول من العام التالي 1946 . و كانت المحاكمة قد قُسمت الى مرحلتين ، شملت المرحلة الأولى الضباطَ النازيين المسؤولين عن جرائم الحرب ، فيما شملت المرحلةُ الثانية الأطباءَ الموالين الذين أجروا التجاربَ على البشر . تفاوتت أحكام محكمة ( نورنبرغ ) بين الإعدام و السجن مدى الحياة و السجن لأعوام متفاوتة و البراءة . لكن هناك عدداً من النازيين كان قد تجنب المحاكمة أو أحكامها ، فحذا حذو زعيمه « هتلر « .. فانتحر ، منهم :