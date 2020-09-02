محمد مصطفى: مولى اكتشفني وفرحت بانضمامي للفجيرة

العراقي الوحيد في دوري المحترفين الإماراتي

الإمارات ـ نعمت عباس:

محمد مصطفى الفتى البصراوي القادم من جنوب العراق باتجاه الإمارات لاعب يتميز بالقوة البدنية ويجيد الاستلام والتسليم بشكل ممتازوكذلك يجيد ألعاب الهواء، قضى موسماً ناجحاً بكل المقاييس في دبا الحصن تحت إشراف المدرب الإماراتي سليمان البلوشي، والذي ساهم مساهمة فعالة في بروز محمد وتألقه، ونجح الفريق في الصعود لدوري المحترفين ولكن بسبب جائحة كورونا توقف الدوري وضاع الحلم.

وعلى ضوء المستوى المتميز الذي قدمه مع دبا الحصن استعان بخدماته نادي الفجيرة ليمثله هذا الموسم في دوري المحترفين، نشأ وترعرع في الأندية البصراوية ومثل جميع الفئات العمرية لنادي الميناء.

اكتشفه المدرب الخلوق حسن مولى النجم الكروي السابق وعندما ضاقت عليه فرصة اللعب في الفريق الأول لنادي الميناء قرر الرحيل واللعب لنادي البحري تحت إشراف المدربين القديرين عبد اليمة ورور وناصر طلاع وسجل خمسة أهداف على الفرق الجماهيرية المتصدرة للدوري العراقي حينذاك، وهذا الموسم الثاني له في الدوري الإماراتي وسيكون العراقي الوحيد في دوري المحترفين الإماراتي.

ولغرض التعرف على هذا النجم الأنيق كان لنا معه هذا الحوار: