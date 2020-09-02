درجال يبحث سبل الدعم والاستثمار والتمويل الذاتي لنادي كربلاء

إعلام الوزارة:

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان الوزارة تنظر الى الاندية الرياضة كأساس للعمل الرياضي بحكم تماسها المباشر مع الموهبة الرياضية والمقياس الاول للتطور والنهوض الرياضي، ومن هذا المنطلق يجب ان تعمل الاندية كمؤسسات حقيقية محترفة في مجالي الاستثمار والادارة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه أول أمس في مكتبه مع إدارة نادي كربلاء، الذين حضروا لمناقشة جملة من الامور والمتعلقات الخاصة بالنادي والية دعم وزارة الشباب والرياضة لهم. وشدد الوزير درجال على ان لنادي كربلاء مكانة خاصة لايتمتع بها غيره من الاندية وأهمها البنى التحتية بوجود ملعب كربلاء الدولي وتواجد اسباب الدعم التي توجب الاستثمار فيه والخصوصية والتنوع والكثافة السكانية والمواهب الرياضية التي لها باع طويل في كربلاء المقدسة.

وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث الية الاستثمار الخاصة بنادي كربلاء والعقد الاستثماري الحالي الخاص بالنادي وجدواه ومناقشة الواقع المالي العسير الذي يعاني منه وكيفية ايجاد مصادر تمويل ذاتي ، كما تم التطرق الى منح الاجازات للاندية التي يجب ان تكون شروطها صارمة فضلا عن شراكة مجلس محافظة كربلاء المهمة في هذا الجانب وعودة جميع الألعاب الجماعية والفردية اليه .

وثمن اعضاء وفد نادي كربلاء الرياضي الوقفات الكبيرة للوزير درجال مع النادي والرياضة الكربلائية وعدم ادخاره أي جهد في سبيل هذا الدعم المتواصل.