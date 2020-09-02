  • الأربعاء , 2 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اسباب عدم القدرة على نزول الوزن

رياضة
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سندس هادي*
اسباب كثيرة تقف وراء عدم القدرة على نزول الوزن برغم الحمية الغذائية، نذكر منها : اضطراب النوم: الاشخاص الذين ينامون اقل من 6 -7 ساعات باليوم يقل عندهم الحرق كثيراً
التوتر والقلق: الاشخاص اللذين يعانون من التوتر يرتفع عندهم الكورتيزول مما يعيق نزول الوزن.. و عدم ممارسة الرياضة الصحيحة، واستخدام بعض الادوية منها» الكورتيزون، مضاد الحساسية، مضاد الاكتئاب، منع الحمل، منشطات و مثبتات الحمل».
خمول الغدة الدرقية: اذا كنت تعاني من خمول الغدة، يجب اخذ الدواء بإنتظام وتقيم الجرعه بصوره دورية.. وكذلك فقر الدم: يعيق فقرالدم نزول الوزن، ويخفض معدل الحرق، اذا لا تتبع اي حمية غذائيه الا بعد تلقيك العلاج.
نقص فيتامين د: واثبتت الدراسات ارتباط نقص فيتامين د بالسمنه و تزامنت مع صعوبة نزول الوزن.. وايضا من النقاط المهمة هي، الإكثار من اكل الفاكهة: يعتقد البعض ان الفاكهه آمنه تماماً بالرجيم لا تتجاوز الحصص الموصى بها.
تقليل البروتين: يرفع البروتين الحرق للضعف مقارنه بالنشويات « الدجاج والسمك والبيض والاجبان».. وعدم شرب الماء الكافي: ضرورة شرب 8 الى10 اكواب ماء يوميا لضمان نزول الوزن.. والغاء الوجبات: ينخفض الحرق عند الغاء الوجبات يجب اعتماد ع 3 وجبات على الاقل لرفع الحرق.

  • مدربة فنون قتالية

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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