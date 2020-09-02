اسباب عدم القدرة على نزول الوزن

سندس هادي*

اسباب كثيرة تقف وراء عدم القدرة على نزول الوزن برغم الحمية الغذائية، نذكر منها : اضطراب النوم: الاشخاص الذين ينامون اقل من 6 -7 ساعات باليوم يقل عندهم الحرق كثيراً

التوتر والقلق: الاشخاص اللذين يعانون من التوتر يرتفع عندهم الكورتيزول مما يعيق نزول الوزن.. و عدم ممارسة الرياضة الصحيحة، واستخدام بعض الادوية منها» الكورتيزون، مضاد الحساسية، مضاد الاكتئاب، منع الحمل، منشطات و مثبتات الحمل».

خمول الغدة الدرقية: اذا كنت تعاني من خمول الغدة، يجب اخذ الدواء بإنتظام وتقيم الجرعه بصوره دورية.. وكذلك فقر الدم: يعيق فقرالدم نزول الوزن، ويخفض معدل الحرق، اذا لا تتبع اي حمية غذائيه الا بعد تلقيك العلاج.

نقص فيتامين د: واثبتت الدراسات ارتباط نقص فيتامين د بالسمنه و تزامنت مع صعوبة نزول الوزن.. وايضا من النقاط المهمة هي، الإكثار من اكل الفاكهة: يعتقد البعض ان الفاكهه آمنه تماماً بالرجيم لا تتجاوز الحصص الموصى بها.

تقليل البروتين: يرفع البروتين الحرق للضعف مقارنه بالنشويات « الدجاج والسمك والبيض والاجبان».. وعدم شرب الماء الكافي: ضرورة شرب 8 الى10 اكواب ماء يوميا لضمان نزول الوزن.. والغاء الوجبات: ينخفض الحرق عند الغاء الوجبات يجب اعتماد ع 3 وجبات على الاقل لرفع الحرق.

مدربة فنون قتالية