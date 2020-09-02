إعلان موعدي مواجهتي كلاسيكو الليجا بالموسم الجديد

بارتوميو يُجهز عقدًا جديدًا لميسي

مدريد ـ وكالات:

أقيمت مساء اول أمس، قرعة بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا» للموسم الجديد 2020-2021. وشهدت القرعة، وقوع حامل اللقب ريال مدريد ضد غريمه التقليدي برشلونة، في الموسم الجديد بالجولة السابعة، يوم 25 تشرين الأول المقبل في معقل البارسا «كامب نو».

في حين مواجهة كلاسيكو الدور الثاني ستقام يوم 11 نيسان عام 2021، في معقل الميرنجي «سانتياجو برنابيو».. أما في الجولة الافتتاحية للموسم، سيواجه ريال مدريد حامل اللقب فريق خيتافي، بينما سيلعب برشلونة ضد الصاعد حديثًا إلتشي.

إلى ذلك، كشف تقرير صحفي، عن نية جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، تقديم عقد جديد للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد البارسا.. وبحسب شبكة «بليتشر ريبورت» العالمية، فإن بارتوميو ينوي عرض عقد لمدة عامين على خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، خلال الاجتماع بينهما المُقرر اليوم الأربعاء.

وأضافت: «رغم نية برشلونة إقناع ميسي بالبقاء، إلا أن والده سيطلب من بارتوميو السماح له بالرحيل مجانًا».وكان ميسي قد أرسل فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة الثلاثاء الماضي، لإبلاغها برغبته في الرحيل مجانًا هذا الصيف، دون دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 700 مليون يورو.

وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، أن ميسي توصل لاتفاق شخصي مع مانشستر سيتي، وفي انتظار إبرام الاتفاق مع إدارة برشلونة.

وخاض برشلونة، أول أمس ، أول مران تحت قيادة المدير الفني الجديد، رونالد كومان، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم المقبل.. وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد البلوجرانا، عن المران كما كان متوقعًا، بعدما لم يحضر اختبارات فيروس كورونا، وذلك وفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

ويواصل ميسي التمرد على النادي، من أجل الرحيل هذا الصيف مجانًا، دون اللجوء للشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو.. وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرا، بأنه توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم اهتمام إنتر ميلان وباريس سان جيرمان أيضا بضمه.

ومن المتوقع أن يعقد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، اليوم، جلسة مع إدارة البارسا للبحث عن حل لهذه الأزمة.

من جانبه، أكد الخبير في مجال التحكيم الرياضي، خوان رامون لييبانا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سينتصر في النهاية، إذا تم تفعيل بند الرحيل وفسخ تعاقده مع برشلونة.. وأوضح الخبير التحكيمي أنه لا يعلم تفاصيل عقد ميسي مع الفريق الكتالوني، ولكن نظرًا لخبرته الكبيرة يعتقد أن ميسي سينتصر في نهاية الأمر، استنادا إلى الفاكس الذي أرسله لإدارة النادي في 25 من الشهر الجاري يطالب فيه بالرحيل.. وغاب ليونيل ميسي صباح الأحد، عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي خضع لها لاعبو برشلونة، قبل مران الفريق.

وفي الفاكس، طالب البرغوث بتفعيل البند رقم 24 في عقده وفسخه دون تحمل مبالغ مالية، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 700 مليون يورو.. وأضاف لييبانا أن برشلونة يعتمد على وجود موعد نهائي لتفعيل هذا البند، وكان في 10 حزيران الماضي، وبما أن اللاعب لم يقم بتفعيله فبذلك، تم تجديد العقد تلقائيا حتى 30 حزيران لعام 2021.

واشار الخبير التحكيمي إلى أن المحامين لدى ميسي، يستندون إلى أن وباء كورونا تسبب في تأجيل جميع المسابقات، ولذا لا زال موعد تفعيل البند مفتوحًا.