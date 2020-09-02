ستة افلام عراقية في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بالجزائر

منها “ورقة شهادة”..

سمير خليل

من بين 35 فيلما اختيرت في مسابقة مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير (دورة أوت) 2020، تشارك ستة افلام عراقية في المهرجان الذي يقام في ولاية عنابة بالجزائر.

وتنظم المهرجان الذي تأسس ليمثل تظاهرة ثقافية للتواصل ما بين صناع الفيلم القصير، وإتاحة الفرصة أمام هواة الفن السابع للكشف عن مواهبهم عبر الفضاء الأزرق، مديرية الثقافة لولاية عنابة الجزائرية بالتعاون مع دار الثقافة محمد بوضياف و جمعية “ضوء المتوسط” في عنابة.

و يعد أول مهرجان شهري للفيلم القصير في الجزائر والوطن العربي.

وتشارك الجزائر بـ12 فيلما من تسع ولايات، ومصر والمغرب يشاركان بأربعة أفلام، وتونس وايران يشاركان بفيلمين، وكل من سوريا و إيطاليا وفرنسا وكوت ديفوار وكندا بفيلم واحد لكل بلد، إضافة الى المشاركة العراقية بستة أفلام.

تتنوع أفلام هذه الدورة بين التجريبي الوثائقي والروائي وبموضوعات حرة، والمسابقة مفتوحة للأفلام التي يتم تصويرها بجميع انواع الوسائط والكاميرات بما في ذلك كاميرات الاجهزة الذكية (الهاتف المحمول) او أي من الانواع الذكية الاخرى tablethlvs شرط تحديد نوع وموديل الكاميرا او الجهاز المستعمل بالتصوير في استمارة التقديم للمسابقة الخاصة بالمهرجان على ان لا يزيد زمن عرض الفيلم على ثلاثين دقيقة.

والافلام العراقية المشاركة في المهرجان فيلم (الإرادة الأخيرة) إخراج محمد حسين محمد دربندیخانی من السلیمانیة، و(انا عراقي) إخراج حازم جلال، والفيلم الوثائقي ( Hemay Army ) إخراج كامل قادر، و(كن انت الأمل) إخراج محمد جوهر حسن، و (كورونا لحن الاحزان) إخراج حسين امهينو، و(ورقة شهادة) إخراج راضي داود سليمان الذي قال:

الفيلم عن قصة حقيقية يحكي قصة شاب فنان يكره الحرب ويعشق السلام يلتحق بالجيش للدفاع عن بلده ويعمل في فرقة مكافحة الالغام وينال الشهادة في سبيل الوطن. زمن الفيلم تسعة دقائق ومن انتاج المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الاولى وبمساعدة زملائي منتسبي قسم النشاط الرياضي والفني في المديرية. ويضيف ” خصصت ثلاثة جوائز كبرى للأفلام الفائزة إضافة الى جائزة لجنة الحكام وجائزة الجمهور الكبرى الذي يعتمد تصويت الناس الفيلم الحائز على اكبر عدد من الاعجاب “لايك” وبجمع هذه “اللايكات” على الصفحة الرسمية للمهرجان، انا الآن اقف ضمن افضل 16 فيلم من اصل ٣٥ فيلم مرشح للجائزة الاولى عدا جائزة الجمهور التي اتوقع ان افوز بها حيث اتنافس انا ومخرج جزائري والحمد لله فرق الاصوات لصالحي اذ جمعت ١٥٧ صوت مقابل ١١١ صوتا للمخرج الجزائري.