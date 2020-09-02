احدث طرق الغش.. طلاء الاظافر

الصباح الجديد – وكالات:

ضبطت السلطات المعنية في المكسيك 35 شابة وهن يحاولن الغش في امتحان لقبول المدرسين في ولاية ميتشواكان المكسيكية، عبر رسم نمط الإجابة الصحيح على أظافرهن في حادثة وصفت بانها اغرب طريقة للغش.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على عمليات الغش، فقد أظهرت نتائج الامتحانات نسبة نجاح عالية جداً، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بسبب هذه النسبة غير المتوقعة بين الطلاب.

ونتيجة للشكوك التي حامت بشأن نزاهة الامتحان، تم إعادة الاختبار مجدداً، وتمكنت السلطات من ضبط ما لا يقل عن 35 امرأة في بلديتي موريليا وأرتيغا وهن يحاولن الغش عبر رسم انموذج إجابات الأسئلة المتعددة على أظافرهن.

وجاءت تفاصيل واقعة الغش، أن النموذج يتكون من 10 نقاط ملونة مختلفة على كل ظفر، بما يعادل 100 إجابة على الأظافر العشرة.

وأكدت غابرييلا سانتيلان مورا، التي نسقت تطبيق الاختبارات، في تصريحاتها الصحافية والتي نقلتها وكالات الأنباء أن جميع النساء الـ 35 لديهن اللون ونمط النقاط نفسها، إضافة إلى أن كل ظفر يحتوي على عشر نقاط من اللون نفسه، الأمر الذي تسبب في كشف وسيلتهن بشكل سريع.