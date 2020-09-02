3.5 مليار دولار إيرادات العراق النفطية آب الماضي

قيود العرض وضبابية الطلب تبقيان سعر الخام فوق 40 دولاراً

متابعة – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، عن كميات صادرات الخام والإيرادات عن شهر آب 2020، والتي شهدت ارتفاعا شهريا بدعم من زيادة معدل سعر البرميل.

وقالت وزارة النفط، في بيان لها، إن كمية صادرات النفط الخام بلغت 80.49 مليون برميل خلال الشهر الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو).

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن إيرادات صادرات آب من الخام بلغت أكثر من 3.52 مليار دولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب 2020 من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 77.5 مليون برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2.99 مليون برميلا.

وأضاف جهاد، أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2.597 مليون برميلا، كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2.5 مليون برميلا، ومن جيهان كان المعدل اليومي 97 ألف برميلا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 43.693 دولارا، علما بأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.762 دولاراً في الشهر الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية خلال شهر تموز 3.49 مليار دولار، من خلال تصدير 85.66 مليون برميل من النفط الخام.

عالمياً، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن أسعار النفط ستشهد تغييرا طفيفا هذا العام وارتفاعا محدودا في 2021 مع سريان تخفيضات الإنتاج والضبابية التي تكتنف صورة الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقع المسح الذي شمل 43 محللا واقتصاديا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 42.75 دولار للبرميل في 2020، ارتفاعا من متوسط تقديرات في تموز بلغ 41.50 دولار، ومقارنة بمتوسط سعر بلغ 42.60 دولارا منذ بداية العام الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 50.45 دولار في عام 2021.

وارتفعت توقعات أسعار الخام الأميركي لعام 2020 إلى 38.82 دولار للبرميل من 37.51 دولار في تموز.

في غضون ذلك، من المتوقع انكماش الطلب العالمي على نحو أكبر في العام الجاري، بما يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا في مقابل 7.2-8.5 مليون برميل يوميا في يوليو تموز. وحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو أوبك+، الدول المنتجة للنفط بما يتجاوز الحصص المتفق عليها على تعميق التخفيضات في آب وأيلول.

وتدعو سياسة الإنتاج الحالية للمجموعة إلى خفض قدره 7.7 مليون برميل يوميا.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر توقعاتها للطلب على النفط في 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل يوميا. ومع قيود السفر جوا بسبب الوباء، توقعت أن يكون الاستهلاك في عام 2021 أقل قليلا مما كان عليه في عام 2019.