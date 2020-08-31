القاء اللوم على مجموعات معينة الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات أغسطس 31st, 2020 التعليقات على القاء اللوم على مجموعات معينة مغلقة 5 views حلم في أربع لقطات .. للشاعر بلند الحيدري العراق يرفع التزامه بخفض الإنتاج لـ106 %.. والنفط يعاود الصعود نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة تحالف القوى يطالب الحكومة بملاحقة “السلاح المنفلت” حيثما وجد ومحاسبة المتورطين بحمله سبتمبر 1st, 2020 ناشيونال انترست: تحول العراق الاستراتيجي نحو البحر المتوسط خطوة رائعة تحسب لصالحه سبتمبر 1st, 2020 حكومة الاقليم مهددة بخسارة مليار و600 مليون دولار وزيادة مديونيتها سبتمبر 1st, 2020 الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يزور البلاد غدا سبتمبر 1st, 2020 مجلس النواب يعتزم توجيه ضربة لحرية التعبير في البلاد سبتمبر 1st, 2020 نائبة كردية: حكومة الإقليم اهدرت ثروته النفطية في اتفاقيات مع تركيا وروز نفت سبتمبر 1st, 2020 شعرية الأسئلة في “قباب غرناطة” لـ حسين نهابة سبتمبر 1st, 2020 أغاني الرمل والمانجو.. نواكشوط ــــ باماكو سبتمبر 1st, 2020 مجلة القوافي.. عدد جديد سبتمبر 1st, 2020 التعليقات مغلقة