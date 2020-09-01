حكومة الاقليم مهددة بخسارة مليار و600 مليون دولار وزيادة مديونيتها

دانا غاز تقيم دعوى قضائية جديدة ضد اشتي هورامي

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

تهدد دعوى قضائية اقيمت في المحكمة الملكية البريطانية ضد وزير الموارد الطبيعية السابق اشتي هورامي حكومة الاقليم بخسارة مليار و400 مليون دولار اخرى، الامر الذي سيثقل حجم ديونها المتراكمة التي تبلغ 28 مليار دولار.

ويتوقع ان تحكم المحكمة البريطانية التي ستعقد جلستها الثانية خلال الايام المقبلة بتغريم وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم اشتي هورامي التي رفعتها شركة دانا غاز، اذا ما خسر الدعوى، وبذلك ستتكبد حكومة الاقليم خسارة مبلغ مليار و600 مليون دولار لصالح الشركة المذكورة.

وعقدت المحكمة الملكية البريطانية الاسبوع المنصرم الجلسة الاولى في القضية التي رفعتها شركة دانا غاز ضد اشتي هورامي، وطالبت بملغ مليار و600 مليون دولار على خلفية خسائر تقول الشركة انها تكبدتها بنحو غير قانوني عندما كان اشتي هورامي وزيرا للثروات الطبيعية، وفي حال حكمت المحكمة لصالح شركة دانا غاز وهو الارجح، فان حكومة الاقليم ستكون ملزمة بتسديد المبلغ المذكور كتعويض للشركة.

وشغل اشتي هورامي منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم لمدة 14عاماً وهو يشغل الان منصب مستشار ررئيس حكومة الاقليم لشؤون الطاقة ويتحكم من لندن بملف النفط في الاقليم.

وتسبب تصدير النفط من حقول الاقليم بنحو منفرد في اطار سياسة تحقيق الاسقلال الاقتصادي الذي تبنته حكومة الاقليم باقتراح من اشتي هورامي الى جر الاقليم الى اتون ازمات اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية سياسة، وعدا عن كونها تسببت بتأزيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فانها وضعت الأخيرة تحت طائلة ديون هائلة، اضافة الى اهدار ثروات الاقليم في صفقات وعقود نفطية مشبوهة كانت تركيا وبعض شركات النفط المستفيد الاكبر منها.

بدوره قال مقرر لجنة الطاقة في برلمان الاقليم سركو ازاد، ان اشتي هورامي ما زال متحكما بملف النفط وهو يديره من بريطانيا.

واضاف في تصريح للصباح الجديد، ان ملف النفط لحد الان ما زالت بيد وزير الثروات الطبيعية السابق وهو يدير هذا الملف الحساس رغم انه في بريطانيا، ولم يبقى في هذا المنصب منذ سنوات، ما تسبب باستمرار الفساد وغياب الشفافية في العقود النفطية وتهرب الشركات من اعطاء الضرائب لحكومة الاقليم.

وكشف للصباح الجديد عن عزم رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تسمية شيخ باز وهو المدير التنفيذي لشركة “كار كروب” المملوكة للحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، لشغل منصب وزير الثرات الطبيعية في حكومة الاقليم بدلا عن هورامي.