وزير التخطيط يبحث مع مجموعة من المطورين آليات إنجاح المشروع الوطني لتشغيل الشباب

وضع آليات تضمن الايفاء بمستحقات المقاولين وشركات المقاولات

بغداد – الصباح

اكد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم ان المشروع الوطني لتشغيل الشباب، يعد من المشاريع المهمة، التي يمكنها ان تسهم في توفير فرص عمل جيدة وامتصاص البطالة التي تشهد معدلاتها ارتفاعا ملحوظا، في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الأيدي العاملة، التي تغص بها سوق العمل في العراق.

وأضاف الوزير خلال لقائه مجموعة من المطورين ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب ان نجاح واستمرار هذا المشروع، وتحقيق أهدافه التي جاء من اجلها، يستدعي منا جميعا وضعه في المسارات الصحيحة والسليمة، من الجوانب القانونية والمالية وإبعاده عن البيروقراطية الادارية ، مبينا ان الوزارة أعدت دليلا استرشاديا يتضمن آليات العمل الصحيحة، ومعالجة جميع الإشكالات التي تواجه عمل المشروع ، مضيفا ان إنشاء المدن التنموية الصناعية والزراعية يتطلب الكثير من المستلزمات الأساسية كالطرق والكهرباء والماء وغير ذلك، وبالتالي فان مشروعا بهذا الحجم يتطلب ايلائه اهتماما خاصا، نافيا إصداره اي توجيهات بايقاف عمل المشروع في المحافظات التي انطلق فيها .

واوضح الوزير ان نجاح تنفيذ العقود في تلك المحافظات، سيسهم في تجاوز وتلافي الأخطاء في العقود المقبلة ، مؤكدا في الوقت نفسه ، ان الوزارة تسعى لإيجاد البيئة المناسبة لعمل هذا المشروع ، من خلال اختيار الجهة المناسبة للإشراف عليه.

على صعيد اخر ذكر الوزير ان الوزارة، تبذل جهودا استثنائية لتسديد مستحقات جميع المقاولين المترتبة بذمة الحكومة، عن تنفيذهم المشاريع الحكومية التي توقفت خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي والوفد المرافق له الذي ضم رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات كافة.

ولفت الوزير إلى ان الوزارة أعدت مسودة قانون للاقتراض خاص بتسديد مستحقات المقاولين البالغة ترليونا و800 مليون دينار، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل الإداري وعضوية ممثلين عن اتحاد المقاولين، لوضع الآليات المناسبة لمعالجة تلك المستحقات، مبينا، ان موازنة 2021، لن تتضمن ادراج اي مشاريع جديدة، الا للضرورة القصوى، إنما سيتم توجيه التخصيصات المالية المتاحة نحو المشاريع المستمرة ، لضمان عدم توقفها وإنجازها لما تمثله من أهمية في توفير الخدمات ودعم التنمية. وأشار الوزير إلى ان الوزارة تعمل في الوقت الراهن، على توفير البيئة المناسبة لقطاع المقاولات، ومعالجة جميع المشكلات التي تواجه هذا القطاع، داعيا المقاولين العراقيين إلى تقديم المزيد من العطاءات واستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات.

إلى ذلك اعرب رئيس اتحاد المقاولين علي السنافي عن تقديره العالي للدعم الكبير الذي توليه وزارة التخطيط لقطاع المقاولات والمقاولين ، مبينا ان هذا الدعم الذي وفره وزير التخطيط، سيسهم في تحفيز وتشجيع عمل المقاولات ، سيما في يتعلق بتسديد كامل المستحقات، مضيفا، ان المقاولين يواجهون الكثير من المشكلات والتحديات، منها مايتعلق بالإعفاء الضريبي، وتسجيل الشركات، وآليات التصنيف، وإحالة المشاريع، وتعويض المتضررين من جراء الاعمال الإرهابية، وغيرها.