القاء اللوم على مجموعات معينة الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات أغسطس 17th, 2020 التعليقات على القاء اللوم على مجموعات معينة مغلقة 5 views القاء اللوم على مجموعات معينة نؤهل طالبتنا ليكن متذوقات الفن وجمالياته بعد خوض اختبار التعلّم لخمس سنوات نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة القاء اللوم على مجموعات معينة أغسطس 18th, 2020 استعدادات مكثفة لإقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية وتطبيقها مطلع العام المقبل أغسطس 18th, 2020 قرار حكومة الإقليم باستقطاع 21% من الرواتب يؤجج غضب الموظفين أغسطس 18th, 2020 وكالة الاستخبارات الأميركية: إيران دفعت الى طالبان لتستهدف قواتنا في أفغانستان أغسطس 18th, 2020 أنجاز 80% في مشروع بناء مدينة الكرماء في مدينة الزبير أغسطس 18th, 2020 الحكم ضد اربعة أعضاء من “حزب الله” يضع مصداقية السياسة اللبنانية على المحك أغسطس 18th, 2020 تسهيل اجراءات تخصيص الأراضي الزراعية الخاصة بالاستثمار أغسطس 18th, 2020 ملهمة الروائي غابرييل غارسيا ماركيز تودع الحياة أغسطس 18th, 2020 صناعة الأوهام ونصوص الإحالات المرجعية أغسطس 18th, 2020 التعليقات مغلقة