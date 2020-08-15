الخوف من الاصابة طبيعي الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات أغسطس 15th, 2020 التعليقات على الخوف من الاصابة طبيعي مغلقة 0 views الخوف من الاصابة طبيعي اختلافنا عن المشاهير يعفينا من الزيف وهو الذي يميزنا نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة الانتهاكات التركية شهدتها ثلاث حكومات والاجراءات ضدها دون المستوى المطلوب أغسطس 16th, 2020 شركة نفط ايرانية تحقق 60% من انتاجها من الحقول المشتركة مع البلاد أغسطس 16th, 2020 الحكومة الاتحادية ليست مستعدة لتحمل اعباء القروض التي بذمة الاقليم ورواتب موظفيه أغسطس 16th, 2020 التوريث والملَكية الكويتية أغسطس 16th, 2020 الهند لمن؟ أغسطس 16th, 2020 البناء الفني في شعر أديب كمال الدين: أغسطس 16th, 2020 تشكيليون عرب وأجانب يختتمون مشاركتهم بمعرض “تفاصيل” أغسطس 16th, 2020 سبب النايات.. جديد الشاعر “نامق عبد ذيب” أغسطس 16th, 2020 البيت الأبيض يحث دولا عدة على ابرام اتفاقات مماثلة و”التركيز على حل دولتين” أغسطس 16th, 2020 التعليقات مغلقة