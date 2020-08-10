التعامل مع اسطوانات الاوكسجين في المنزل الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات أغسطس 10th, 2020 التعليقات على التعامل مع اسطوانات الاوكسجين في المنزل مغلقة 0 views التعامل مع اسطوانات الاوكسجين في المنزل لجنة تعديل الدستور معطلة منذ 8 أشهر وتقر بصعوبة تمرير مقترحاتها في البرلمان نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة لجنة تعديل الدستور معطلة منذ 8 أشهر وتقر بصعوبة تمرير مقترحاتها في البرلمان أغسطس 10th, 2020 مجلس التعاون الخليجي يطالب بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران أغسطس 10th, 2020 مراكز للتنسيق المشترك مع الاقليم لملاحقة فلول داعش أغسطس 10th, 2020 وزير الموارد نعتزم تصحيح الأخطاء وتدارك الهدر في مياه الري أغسطس 10th, 2020 وزير الزراعة يؤكد أن حماية المسطحات المائية والبحيرات تقع على عاتق الجهات المختصة أغسطس 10th, 2020 دعوات لـ “المحاسبة والانتقام” وسباق مع الزمن للعثور على 21 مفقودا أغسطس 10th, 2020 “أوبك+”: العراق لعب الدور الأكبر لتحقيق التوازن في أسواق النفط أغسطس 10th, 2020 ألمانيا تقود أوروبا على طريق التعافي أغسطس 10th, 2020 ضغوط اقتصادية تهز النظام المصرفي الإيراني مع تدهور العملة أغسطس 10th, 2020 التعليقات مغلقة