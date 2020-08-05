العلاجات الخاطئة وكثرة النصائح الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات أغسطس 5th, 2020 التعليقات على العلاجات الخاطئة وكثرة النصائح مغلقة 22 views العلاجات الخاطئةوكثرة النصائح العلاجات الخاطئة وكثرة النصائح ريم مصطفى تكشف حقيقة استعانتها بدوبلير نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة العلاجات الخاطئة وكثرة النصائح أغسطس 6th, 2020 تعهد بتجهيز لبنان الجريح بالنفط طوال مدة المحنة وارسال مستشفى ميداني لبيروت أغسطس 6th, 2020 تسليم الاقليم 50% من ايرادات المنافذ الحدودية و250 الف برميل من النفط للحكومة الاتحادية أغسطس 6th, 2020 الأزمة النيابية: العراق في ذروة مواجهة كورونا.. ولا عودة للحظر الشامل أغسطس 6th, 2020 سد الجزرة التركي يقلص كميات كبيرة من المياه قبل وصولها سد الموصل أغسطس 6th, 2020 نائب يطالب امانة مجلس الوزراء بايضاح موقفها من طعن وزير التعليم بمقرراتها أغسطس 6th, 2020 الجامعة العربية تنكس علمها حدادا على ضحايا انفجار بيروت وتدعو الى اغاثة لبنان أغسطس 6th, 2020 الصحة تدرس فرض حظر صحي مناطقي بالتعاون مع الجهات الساندة أغسطس 6th, 2020 لبنان في حداد وطني وحالة طواريء واعداد ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت تتزايد أغسطس 6th, 2020 التعليقات مغلقة