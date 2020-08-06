دجوكوفيتش ونادال أبرز المشاركين في دورة سينسيناتي

موراي يستعد “ذهنيا” لفلاشينغ ميدوز

العواصم ـ وكالات:

سيكون المصنفان الأول والثاني عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافايل نادال، إضافة إلى حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف من أبرز المشاركين في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز (1000 نقطة)، الاستئنافية لموسم كرة المضرب التي ستنطلق في 20 آب الجاري في نيويورك.

وتوقفت منافسات الكرة الصفراء منذ منتصف آذار الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 آب ، قبل أن يتم الاعلان عن إلغائها بسبب “استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19“.

وسيستأنف موسم المحترفين في دورة سينسيناتي التي ستقام هذا العام استثنائياً في مجمّع “بيلي جين كينغ ناشينول تنس سنتر” في “فلاشينغ ميدوز” في نيويورك لأسباب لوجستية وصحية مرتبطة بالجائحة بين 20 و28 آب الجاري، على أن تليها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد ثلاثة أيام فقط في 30 منه، كلاهما خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وتضمّ لائحة المشاركين أبرز المصنفين باستثناء السويسري روجيه فيدرر المصنف رابعاً وحامل الرقم القياسي في عدد إلقاب الدورة (7)، بعد أن خضع في حزيران الفائت لجراحة جديدة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل.

وسبق أن أعرب كل من دجوكوفيتش ونادال عن قلقهما ومخاوفهما بشأن إقامة فلاشينغ ميدوز، في ظل استمرار التفشي الواسع للوباء في الولايات المتحدة أكثر البلدان تضرراً لناحية الإصابات والوفيات.. إلا أن نيويورك نجحت في الآونة الأخيرة في الحد من انتشار الوباء بعد ارتفاع عدد الاصابات في شهري آذار ونيسان حيث يتفشى الآن أسرع في فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا.

وإلى جانب دجوكوفيتش حامل اللقب عام 2018 نادال المتوج في 2013، وميدفيديف، يبرز بين المشاركين في الدورة النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثاً، اليوناني ستيفانوس تسيتيباس المصنف سادساً والمتوج العام الماضي بلقب بطولة الماسترز الختامية، الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعاً، الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع والبلجيكي دافيد غوفان العاشر.

أما لدى السيدات فأبرز المشاركات الاميركية سيرينا وليامس ومواطتنتها صوفيا كينن مفاجأة هذا العام والمتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة، التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة، الهولندية كيكي برتنز، السويسرية بليندا بنتشيتش والاسبانية غاربيني موغوروسا

من جانب اخر، كشف البريطاني أندي موراي أنه يستعد “ذهنيا” للمشاركة في “فلاشينغ ميدوز”، إحدى البطولات الأربع الكبرى، الشهر المقبل في الولايات المتحدة، مقرا أنه قلق من استئناف منافسات كرة المضرب بعد توقف إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعاود دورات المحترفين نشاطها في 22 من آب بدورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة)، بحسب الموقع الالكتروني لرابطة المحترفين، والتي ستأتي قبل نحو أسبوع من انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز في 31 منه.

وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 آب ، قبل ان يتم الاعلان عن إلغائها بسبب “استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19“.ويشارك موراي المصنف أولا عالميا سابقا في دورة “باتل أوف ذي بريتس تيم تنس” هذا الأسبوع في لندن مبقيا عينه على مشاركة محتملة في “فلاشينغ ميدوز” التي حقق لقبها عام 2012.

وقال في حديث مع صحيفة “مترو” إنه “علينا أن نحاول والاستعداد بهذه الطريقة. قبل أربعة أو خمسة أسابيع كانت لدينا شكوك كبيرة حيال الامر ولكن عليك أن تبدأ بالاستعداد ذهنيا في مرحلة ما وتبدأ بالتخطيط لذلك (العودة)”.

وتابع “أخطط لمحاولة أن أكون في حال جيدة للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لو لم تكن على الروزنامة لكان اختلف جدول تدريباتي. لذا نعم، أخطط ذهنيا على أنها ستقام“. واعترف حامل لقب ثلاث بطولات كبرى أنه لا زال “قلقا” من استئناف المنافسات لكنه يأمل أن تعود منافسات الكرة الصفراء مثل الرياضات الاخرى.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات المنافسات منذ آذار الفائت بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن “كوفيد-19“.وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 آب ، قبل ان يتم الإعلان عن إلغائها بسبب “استمرار عدم اليقين بشأن الجائحة.

وأعلن المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في وقت سابق من الشهر الحالي أنه لا يزال حائرا بشأن مشاركته في فلاشينغ ميدوز في نيويورك “لا أعرف ما إذا كنت سأخوض البطولة. لن ألعب طبعا في (دورة) واشنطن، وتبقى (دورة) سينسيناتي ضمن خططي“.فيما أبدى المصنف الثالث النمسوي دومينيك تييم شكوكه حيال “فلاشينغ ميدوز“.

إلا أن موراي (33 عاما) اعتبر “آمل أن تقام، ولكن إن لم يحصل ذلك، فلا مشكلة لدي بذلك”، وفق ما نقلت صحيفة “ذي غارديان“.وتستأنف رابطة المحترفات منافساتها في الثالث من آب بدورة باليرمو الايطالية.

وعلى عكس ترتيبهما المعتاد، ستسبق بطولة الولايات المتحدة بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تم تأجيلها سابقا من موعدها الأولي، وباتت في المدة بين 27 أيلول و11 تشرين الأول ، وقبلها تقام دورتا الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 أيلول تواليا. وستغيب عن الدورة المصنفة اولى الاسترالية آشلي بارتي، حاملة لقب بطولة رولان غاروس 2019 والمصنفة ثانية الرومانية سيمونا هاليب، المتوجة بلقب ويمبلدون، المصنفة خامسة الاوكرانية ايلينا سفيتولينا والكندية بيانكا أندرييسكو حاملة لقب “فلاشينغ ميدوز“.

وسيشارك 40 لاعباً من المصنفين الـ43 الأوائل في الدورة مقابل 39 من المصنفات الـ53 الأوليات.. ومن المقرر استئناف منافسات السيدات في 3 آب في دورة باليرمو الايطالية.