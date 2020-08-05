  • الأربعاء , 5 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • الحكومة ترسل قانون العنف الاسري الى البرلمان بعد الانتهاء منه

الحكومة ترسل قانون العنف الاسري الى البرلمان بعد الانتهاء منه

آخر الأخبار, شؤون عراقية
التعليقات على الحكومة ترسل قانون العنف الاسري الى البرلمان بعد الانتهاء منه مغلقة
13 views

الكاظمي يحيل المتسبب بتأخير رحلة بيروت الى التحقيق

بغداد-الصباح الجديد

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الثلاثاء، اقار مشروع قانون العنف الأسري من الحكومة وارساله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر رحلة الخطوط الجوية.

وقال احمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي، إن “حادثة تأخر الطائرة المتوجهة إلى لبنان كان محط اهتمام كبير من رئيس الوزراء”.

 وأضاف أن “تعيين مدير الخطوط الجوية كان مخالفاً لأمر ديواني يتعلق بحصر هذه المناصب برئيس الوزراء”، كاشفاً أن “رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر الرحلة”.

 ولفت طلال الى أن “الكاظمي وجّه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيئة النزاهة، ووجه بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة للعام الدراسي المقبل”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة