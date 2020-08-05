الحكومة ترسل قانون العنف الاسري الى البرلمان بعد الانتهاء منه

الكاظمي يحيل المتسبب بتأخير رحلة بيروت الى التحقيق

بغداد-الصباح الجديد

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الثلاثاء، اقار مشروع قانون العنف الأسري من الحكومة وارساله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر رحلة الخطوط الجوية.

وقال احمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي، إن “حادثة تأخر الطائرة المتوجهة إلى لبنان كان محط اهتمام كبير من رئيس الوزراء”.

وأضاف أن “تعيين مدير الخطوط الجوية كان مخالفاً لأمر ديواني يتعلق بحصر هذه المناصب برئيس الوزراء”، كاشفاً أن “رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر الرحلة”.

ولفت طلال الى أن “الكاظمي وجّه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيئة النزاهة، ووجه بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة للعام الدراسي المقبل”.