  • الأربعاء , 5 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ترجيحات بتطوير كوريا الشمالية أجهزة نووية لصواريخها الباليستية

شؤون دولية
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الصباح الجديد ــ وكالات

رجح تقرير سري للأمم المتحدة أن كورويا الشمالية قد تكون قامت بتطوير أجهزة نووية صغيرة لتركيبها على صواريخها الباليستية.

وجاء في تقرير أعده خبراء مستقلون، واطلعت عليه وكالة “رويترز” امس الاول الاثنين، أن بعض الدول، توصلت إلى الاستنتاج بأن التجارب النووية الست الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، ساعدتها في تطوير “أجهزة نووية صغيرة”.

وأشارت “رويترز” إلى أن التقرير تمت إحالته إلى اللجنة الخاصة بالعقوبات الدولية والتابعة لمجلس الأمن الدولي امس الاول الاثنين.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت آخر تجربة نووية لها في عام 2017، وذلك قبل فترة انفراج قصيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة واللقاءات بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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