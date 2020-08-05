هيت يقهر ناجتس في دوري السلة الأمريكي

ثلاثيات كليبرز تجهز على بليكانز

نيويورك ـ وكالات:

أحرز بام أديبايو 22 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة، كما سجل جيمي باتلر 22 نقطة، ليفوز ميامي هيت (125-105) على دنفر ناجتس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.. وسجل كيلي أولينيك كل نقاطه العشرين في اللقاء، خلال الربع الأخير، وأضاف دنكان روبنسون 17 نقطة، وجوران دراجيتش 13 نقطة، لصالح هيت، الذي تفوق على دنفر في النصف الثاني من اللقاء، بواقع (69-48).

وأحرز نيكولا يوكيتش 19 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة لصالح ناجتس المبتلى بالإصابات.. ولعب دنفر بدون جمال موراي وجاري هاريس وويل بارتون، الذين يعانون جميعا من الإصابة.. وأضاف جيرامي جرانت 19 نقطة لصالح دنفر، الذي سجل له أيضا مونتي موريس 13 نقطة، ومايكل بورتر جونيور 11 نقطة، وتوري كريج عشر نقاط.

وفي مباراة اخرى، أحرز بول جورج 28 نقطة، ليقود لوس أنجلوس كليبرز لانتصار ساحق على نيو أورليانز بليكانز 126-103.. وعادل كليبرز (45 انتصارا مقابل 21 هزيمة) الرقم القياسي للفريق في عدد التصويبات الثلاثية في شوط واحد حين سجل 16 ثلاثية من 24 محاولة في طريقه للتقدم 77-45 في الشوط الأول.

وكان كليبرز على بعد ثلاثية واحدة من الرقم القياسي للدوري في عدد الثلاثيات بشوط واحد.. وأنهى كليبرز المباراة مسجلا 25 ثلاثية من 47 محاولة، ليتأخر بفارق بسيط عن الرقم القياسي في الدوري وحققه جولدن ستيت واريورز عندما سجل 27 تصويبة ثلاثية في مباراة واحدة.

وكان التأخر بفارق 32 نقطة في الشوط الأول الأكبر في تاريخ بليكانز (28-38)، الذي استمرت آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في التراجع.. ووصل تفوق كليبرز إلى 42 نقطة في الربع الثالث وأنهى هذه الفترى متقدما 103-66.

ونجح جورج في ثماني من 11 محاولة تصويب رميات ثلاثية وأهدر ست من تصويباته الثنائية. وأحرز كواي ليونارد 24 نقطة وأضاف البديل ريجي جاكسون 15 نقطة.. وتصدر نيكيل ألكسندر-ووكر لاعبي نيو أورليانز وسجل 15 نقطة، وأضاف براندون إنجرام 14 نقطة وديريك فيفورز 12 نقطة وجيه.جيه ريديك وفرانك جاكسون 11 نقطة لكل منهما.. وأحرز زيون وليامسون، الذي غاب عن 13 يوما من التدريبات بسبب حالة عائلية طارئة، سبع نقاط واستحوذ على خمس كرات مرتدة في 14 دقيقة.

إلى ذلك، أحرز جيسون تاتوم 34 نقطة وأضاف جايلن براون 30 نقطة، ليقودا بوسطن سيلتيكس للفوز 128-124 على بورتلاند تريل بليزرز. وسجل براون 22 نقطة في الشوط الثاني للقاء من بينها ثلاثية قبل 32.3 ثانية على النهاية، عزز بها تقدم سيلتيكس إلى 125-119.

وأضاف جوردون هايوارد 22 نقطة لصالح بوسطن من بينها أربع ثلاثيات من خمس محاولات. وجاءت ست من نقاطه في آخر دقيقتين.. وتصدر داميان ليلارد ويوسف نوركيتش قائمة المسجلين في بورتلاند وأحرز كل منهما 30 نقطة.. وسجل ليلارد، الذي مرر أيضا 16 كرة حاسمة، 22 نقطة في الشوط الثاني للقاء، بينما استحوذ نوركيتش على تسع كرات مرتدة.. كما سجل جاري ترينت 21 نقطة وسي.جيه ماكولوم 17 نقطة لصالح بليزرز.. وأحرز ترينت سبع رميات ثلاثية من 11 محاولة ليعوض بليزرز تأخره بفارق 24 نقطة في الشوط الثاني ويتقدم خلال الربع الأخير.لكن ذلك لم يكن كافيا ليتجنب بليزرز هزيمة مؤلمة في صراعه مع ممفيس جريزليز على آخر بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية في القسم الغربي.

ويتأخر بورتلاند (30 انتصارا مقابل 38 هزيمة) بفارق ثلاث مباريات خلف جريزليز (32-24).. ويتقدم سيلتيكس (44-22) بمباراتين على ميامي هيت (42-24) في المركز الثالث بالقسم الشرقي. ويتفوق تورونتو رابتورز (47-18) بثلاث مباريات ونصف المباراة على سيلتيكس في المركز الثاني.

من جانبه، سجل تيرينس روس 25 نقطة في مشاركته كبديل وحقق نيكولا فوتشيفيتش رقمين مزدوجين حيث أحرز 23 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليفوز أورلاندو ماجيك 132-116 على سكرامنتو كينجز.

وعزز ماجيك (32 انتصارا مقابل 35 هزيمة) تفوقه بفارق نصف مباراة في المركز السابع بالقسم الشرقي بعد أداء قوي أمام كينجز (28 انتصارا مقابل 38 هزيمة).. وتقدم أورلاندو مبكرا ورفع الفارق لأكثر من عشر نقاط بنهاية الربع الأول.. وأحرز ماركيل فولتز تسع من 14 نقطة له خلال اللقاء في أول 12 دقيقة.. وأنهى دي.جيه أوجستين المباراة مسجلا عشر نقاط وأضاف آرون جوردون 22 نقطة لصالح ماجيك.

وسيتجنب ماجيك خوض مباراة فاصلة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية إذا أنهى مرحلة التصنيف وهو متقدم بأربع مباريات أو أكثر.. وما زال سكرامنتو متأخرا بفارق ثلاث مباريات ونصف المباراة عن ممفيس جريزليز صاحب المركز الثامن في القسم الغربي.