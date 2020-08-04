  • الثلاثاء , 4 أغسطس 2020
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النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض وزيادة إنتاج أوبك+

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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الصباح الجديد-وكالات

تراجعت أسعار النفط امس الاثنين، بفعل المخاوف من تخمة معروض إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في آب بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وفي الساعة 10 بتوقيت بغداد كانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت 63 سنتا بما يعادل 1.35% إلى 42.90 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا لتسجل 39.64 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في تموز في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر نيسان، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

هذا وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميا في تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك.

واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في تموز مقارنة مع مستويات حزيران، حسبما ذكرته وزارة الطاقة أمس الأحد، ومن المقرر أن تزيد مجموعة أوبك+، الذي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في آب، لتضخ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في المعروض العالمي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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