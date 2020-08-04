نائب يدعو الرئاسات الثلاث الى حسم اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب وقت

مستشار الكاظمي: اجراء الانتخابات يتوقف على مجموعة شروط

الصباح الجديد-متابعة

اعتبر النائب منصور البعيجي، الاثنين، اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما دعا الرئاسات الثلاث الى عقد اجتماع بشأن الانتخابات.

وقال البعيجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “اجراء الانتخابات المبكرة هي خطوة بالاتجاه الصحيح وتقويم للعملية السياسية في البلد بعد الاحداث التي حصلت من تظاهرات خارج بها ابناء الشعب العراقي جراء تدهور اغلب القطاعات في الدولة العراقية “، مبينا “اننا ندعم اجراء انتخابات مبكرة بعد اتمام كافة الخطوات الدستورية والقانونية وتهيئة الاجواء المناسبة لها وفقا للقانون والدستور العراقي حتى تكون انتخابات نزيه يشهد لها الجميع”.

واضاف ان “هناك عدة خطوات يجب ان يتم حسمها وهي حسم قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان والتصويت على اعضاء المحكمة الاتحادية حتى تصادق على نتائج الانتخابات اضافتا الى بعض الخطوات الاخرى من اجل اجراء انتخابات مبكرة نزيه”.

واعرب البعيجي عن امله “من الجميع ان يقدم مصلحة البلد على جميع المصالح الخاصة والابتعاد عن خلق ازمات لاتخدم اي جهة وسيتضرر بها الجميع”، داعيا “الرئاسات الثلاث الى الجلوس على طاولة حوار واحدة وحسم امر اجراء الانتخابات المبكرة باقرب وقت خدمتا للجميع”.

وكان اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاحد، ان اجراء الانتخابات يتوقف على مجموعة شروط،

وقال الهنداوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن “الحكومة تجد الوقت مناسباً جداً لإجراء الانتخابات في منتصف السنة المقبلة، لكن هناك مجموعة شروط يجب أن تتوفر، بعضها يتعلق بالسلطة التشريعية، لإصدار قانون الانتخابات وإكمال التشريعات الأخرى، وبعضها الآخر يتعلق بالمفوضية وتهيئتها، فضلاً عن الوضع الأمني ومراقبة الانتخابات والعلاقة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة خاصة، والتعاون مع الفريق الأوروبي واستعداده لدعم العراق في إجراء الانتخابات”.

وعن دعم الحكومة للمفوضية العليا أوضح أنها “وعدت بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة من خلال الدعم السياسي واللوجستي والفني وجميع الأمور التي تحتاجها من أجل إتمام المهمة”، لافتا الى ان “المفوضية أعلنت أنها وضعت الخطة التي بدأت من الشهر السابع وتنتهي في مطلع السنة القادمة، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين على أساس النظام البايومتري، وهناك أيضا خطط تتعلق بالمرشحين وتعبئة الطاقات الموجودة من أجل إنجاز هذه الانتخابات بالوقت المقرر”.