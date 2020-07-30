  • الخميس , 30 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كارول سماحة تسحب صوتها من أغنية “حلم حياتي”

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الصباح الجديد – وكالات

قررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ان تنسحب من أداء اغنية لفيلم “توأم روحي” من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو اللبن.

حيث أرسل مكتبها بياناً صحفياً جاء فيه: “توضح الفنانة “كارول سماحة” أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها- الذي وضعته في تسجيل تجريبي- لأغنية بعنوان “حلم حياتي” من تأليف صابر كمال، و تلحين محمد يحيي، و توزيع أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان “توأم روحي”من انتاج الاستاذ أحمد السبكي، و اخراج الاستاذ عثمان أبو لبن حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية، وتؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية و الفيلم السينمائي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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