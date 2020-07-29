خبير اقتصادي: القطاع الخاص اكبر المتضررين من كورونا ونسبة الفقر ارتفعت 5 %

بغداد – الصباح الجديد:

اكد الخبير الاقتصادي باسم أنطوان , ان الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص كبيرة جدا ولايمكن حسابها بدقة في ظل فرض الحظر الصحي, مبينا ان نسبة الفقر قد ارتفعت بحدود 5 % عما كانت عليه قبل الحظر بسبب عدم وجود دعم حكومي لمختلف الشرائح التي تعيش على قوتها اليومي.

وقال أنطوان في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “القطاع الخاص يعد من اكبر المتضررين من فرض الحضر الصحي ولاتوجد لدينا معلومات مسجلة ودقيقة عن نسبة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع خلال ظهور جائحة كورونا لكن تلك الخسائر كبيرة جدا”.

وأضاف ان ” السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفقر خلال الحضر وبحسب بيانات شبه رسمية الذي ارتفع بنسبة 5% عما كانت عليه قبل حدوث الجائحة يعود الى ضعف الحكومة بدعم القطاع الخاص وعدم الاهتمام بالشرائح التي تعتمد على قوتها اليومي”.

وطالب أنطوان الحكومة بــ”ضرورة تقديم التعويضات للمؤسات القطاع الخاص وبقية الشرائح الفقيرة للحد من ارتفاع نسب الفقر”.