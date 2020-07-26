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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • حقوق الانسان: إدارات السجون تفتقد الآلية الصحيحة للتعامل مع مصابي كورونا

حقوق الانسان: إدارات السجون تفتقد الآلية الصحيحة للتعامل مع مصابي كورونا

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :

رصدتْ مفوضية حقوق الانسان، امس السبت، عدم وجود الية خاصة في التعامل  مع مصابي كورونا من النزلاء في السجون من قبل الجهات المختصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في تصريح رسمي، إن “فرق المفوضية رصدت حالات احتجاز موقوفين مشتبه باصابتهم في مركز الشرطة، منبها على ان ذلك مؤشر على عدم وجود آلية خاصة للتعامل مع حالات الاصابة او انعدام توفر مراكز حجز او عزل للموقوفين”.

ودعا البياتي، إلى “اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير اماكن حجر وعزل خاصة بالسجناء بالتنسيق مع وزارة الصحة لمصابي كورونا، فضلا عن عدم اعتماد آلية خاصة لدوام الموظفين والمنتسبين بالسجون والمواقف لمنع انتقال المرض اليهم، منبها الى التقصير في توفير مستلزمات النظافة والوقاية واستحالة تطبيق التباعد بسبب  الاكتظاظ الحاصل في السجون”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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