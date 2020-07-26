حقوق الانسان: إدارات السجون تفتقد الآلية الصحيحة للتعامل مع مصابي كورونا

بغداد – الصباح الجديد :

رصدتْ مفوضية حقوق الانسان، امس السبت، عدم وجود الية خاصة في التعامل مع مصابي كورونا من النزلاء في السجون من قبل الجهات المختصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في تصريح رسمي، إن “فرق المفوضية رصدت حالات احتجاز موقوفين مشتبه باصابتهم في مركز الشرطة، منبها على ان ذلك مؤشر على عدم وجود آلية خاصة للتعامل مع حالات الاصابة او انعدام توفر مراكز حجز او عزل للموقوفين”.

ودعا البياتي، إلى “اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير اماكن حجر وعزل خاصة بالسجناء بالتنسيق مع وزارة الصحة لمصابي كورونا، فضلا عن عدم اعتماد آلية خاصة لدوام الموظفين والمنتسبين بالسجون والمواقف لمنع انتقال المرض اليهم، منبها الى التقصير في توفير مستلزمات النظافة والوقاية واستحالة تطبيق التباعد بسبب الاكتظاظ الحاصل في السجون”.