مقترح لتسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بـ»احمد راضي»

الزوراء يلغي احتفاليته بالذكرى الـ»51» لتأسيس النادي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت رابطة اندية الدوري الممتاز ان يتوجه وفد يمثلها ، لزيارة قبر الراحل احمد راضي، فيما أعلنت انها قدمت مقترحاً للهيئة التطبيعية من اجل تسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بمسمى «احمد راضي».

وقال ممثل الرابطة عن نادي الشرطة عدي الربيعي في بيان صحفي إنه «سيتوجه وفد يمثل رابطة اندية دوري الكرة الممتاز الى مقبرة الكرخ لزيارة قبر الراحل الكابتن احمد راضي».

واضاف: «سيكون تجمع ممثلي الاندية اولا في نادي الكرخ عند الساعة (١٠) صباحاً قبل التوجه الى المقبرة حيث سيقتصر الوفد على ممثلي اندية العاصمة بحكم صعوبة وصول اندية المحافظات في ظل اجراءات الحظر وصعوبة التنقل».

قررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، الغاء احتفالية الذكرى الـ»51» لتأسيس النادي بسبب رحيل اثنين من رموزه «احمد راضي وعلي هادي.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد إن «الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تقرر الغاء احتفاليتها بالذكرى ال «51» لتأسيس النادي وذلك لفقدان أثنين من رموز النادي الكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي، إثر اصابتهم بفايروس كورونا».

وأضاف «نسأل الله أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان وأن يبعد هذا الوباء عن عراقنا الحبيب وتعود الحياة كما كانت في السابق».

إلى ذلك، تعيش الأندية العراقية حالة من الترقب، فرغم فتح سوق الانتقالات إلا أن بورصة اللاعبين خاملة وأغلب الأندية تتابع المشهد دون تحرك ، التقرير التالي، يرصد أسباب خمول سوق الانتقال وضعف رغبة الأندية في إبرام الصفقات:

يمر البلد بأزمة اقتصادية جراء جائحة كورونا، وتترقب الأندية ما يمكن أن يخصص لها من موازنة مالية سنوية لإبرام التعاقدات في الموسم الحالي، خصوصا وأن أغلب الأندية تمثل الوزارات العراقية.

وبعض الأندية أكدت أنها حافظت على جميع لاعبيها وبالتالي رغبتها في دخول سوق الانتقالات لم تكن مثل المواسم السابقة، خصوصا وأن الموسم الماضي تم إلغاؤه بعد مرور خمس جولات.وبالتالي أغلب المدربين يراهنون على نفس الخيارات التي تم التعاقد معها، ووضعوا ثقتهم بنفس التشكيلات لخوض منافسات الموسم المقبل.

ترى الأندية أن مصير الموسم المقبل مازال مجهولا طالما أن جائحة كورونا تهدد مواعيد المباريات في ظل أتساع رقعة تمدد الفيروس.وبالتالي البعض يرى دخول سوق الانتقالات مخاطرة قد تكلف الأندية مبالغ مالية، وقد يتأخر انطلاق الدوري مرة أخرى.

وأغلب التعاقدات جرت حسب حركة المدربين، ومعظم الأندية حافظت على مدربيها، وبالتالي الحفاظ على نفس أسلوب اللعب ونفس الأدوات التي تطبق هذا الفكر، باستثناء بعض المدربين اللذين استلموا المهمة مع انطلاق الموسم الماضي، وبالتالي لم تكن القائمة من اختياراتهم.