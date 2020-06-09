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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • موازنة 2020 ستكون نصف سنويَّة وسبعة قوانين جاهزة للتصويت في البرلمان

موازنة 2020 ستكون نصف سنويَّة وسبعة قوانين جاهزة للتصويت في البرلمان

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

كشف نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، امس الاثنين، عن جاهزية 7 قوانين للتصويت خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد أن التصويت على موازنة 2020 ستكون بصيغة نصف سنوية او أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد.

وقال الحداد في حوار تابعته الصباح الجديد، إن “هناك العشرات من مشاريع القوانين التي من المؤمل أن تشرع في مجلس النواب، منها ماتم قراءته للمرة الاولى او الثانية ومناقشتها وجاهزيتها للتصويت، ومنها؛ مشروع قانون جرائم المعلوماتية واللاجئين والتجاوزات السكنية ومقترح قانوني الأندية الرياضية والاتحادات والخدمة المدنية الاتحادية ومجلس الإعمار وغيرها”.

وأضاف، أن “البرلمان طالب الحكومة بضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون موازنة العام 2020 في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي لتجري قراءتها ومناقشتها ومن ثمّ التصويت عليها”.

وأشار الحداد إلى أن “صيغة الموازنة التي سيصوت عليها مجلس النواب ستكون نصف سنوية او أية صيغة أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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