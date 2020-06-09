اجتماع مرتقب بين الكاظمي والبرلمان لحسم مشكلات مالية شائكة

بغداد- الصباح الجديد :

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي امس الاثنين، عن لقاء مرتقب بين اللجنة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لبحث بعض الملفات المالية المهمة، مبينة ان القروض الخارجية والرواتب والموازنة ستكون في اولوية المباحثات.

وقالت التميمي في حوار تابعته الصباح الجديد، ان “اللجنة طالبت بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لبحث خطط الحكومة في ملف القروض الخارجية”.

واضافت التميمي ان “اللقاء المرتقب سيبحث رواتب الموظفين وكيفية تسديدها وكذلك اقرار موازنة 2020 وملف مواجهة الازمة المالية “.

واشارت الى ان “القروض الخارجية للعراق بلغت نحو 25 مليار دولار فيما كانت الداخلية بنحو 38 مليار دولار والقروض المفروضة خلال حرب الخليج 40 مليار دولار”.