درجال يضع منشآت وزارة الشباب تحت تصرف خلية الأزمة لمواجهة كورونا

فيما الصحة النيابية تدرس استئجار أماكن جديدة لعزل المصابين

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، امس الأحد، وضع جميع المنشآت الرياضية والشبابية تحت تصرف خلية الأزمة.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وضع جميع المنشآت الرياضية والشبابية، التي تملكها الوزارة من قاعات رياضية ومجمعات وبيوت شباب تحت تصرف خلية الأزمة، في حال اقتضت الحاجة إلى استخدامها كمواقع جاهزة للحجر الصحي، واستيعاب مرضى جائحة كورونا، من المصابين بالفيروس الذين تزايدت أعدادهم خلال الأسبوع الماضيي”.

وأضاف، أن “الوزير أعطى الحرية الكاملة للجان الصحية المختصة، باختيار ما هو مناسب ويؤدي الغرض لأجل خدمة أبناء الشعب”.

وكان افاد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، امس الأحد ايضا، ان لجنته تدرس حاليا استئجار اماكن جديدة تمهيدا لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وقال العبادي إن “خلية الازمة النيابية بالتعاون مع الأزمة الحكومية تعد لدراسة استئجار اماكن جديدة في حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة”.

وأضاف أن “هناك طلبات وصلتنا باستئجار بعض الفنادق تمهيدا لعزل المصابين”، مشيرا إلى أن “المستشفيات حاليا بدأت تكتظ بالمصابين وذلك بسبب عدم تشديد الاجراءات الوقائية”.

ولفت العبادي إلى أن “هناك خطة جديدة ستضعها وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء خصوصا في المناطق الشعبية”.