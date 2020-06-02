  • الثلاثاء , 2 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التربية تمنح خمس درجات إضافية للمراحل غير المنتهية للنجاح بقرار

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن منح طلبة المراحل غير المنتهية درجات قرار، لرفع نسبة النجاح للعام الدراسي الحالي.

وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” ان “الوزارة منحت التلاميذ بمرحلة الخامس الابتدائي خمس درجات مضافة الى نتيجة الدرجات الصغرى”، مبينا ان “ذلك القرار يأتي مكملا للكتاب الصادر مسبقاً، الخاص برفع نسبة النجاح للتلاميذ،باحتساب درجات نصف السنة نهائية للعبور للمرحلة اللاحقة، والصادر في الـ20 من ايار الماضي”.

وأضاف حربي، أنه “تم منح طلبة المراحل غير المنتهية في الدراستين المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة عشر درجات، من اجل رفع نسبة النجاح للطلبة ممن لم يوفقوا بالنتائج الخاصة بالكورس الاول، لمساعدتهم على العبور الى المرحلة اللاحقة في ظل تفشي جائحة كورونا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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