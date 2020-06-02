الصحة: نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5 % وتنفي حجر المصابين في المنازل

المنظمة العالمية ترحب بقرار حظر التجوال الشامل في البلاد

بغداد – الصباح الجديد :

اكد وزير الصحة والبيئة، أن نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5%. في حين رحبت منظمة الصحة العالمية في العراق، امس الاثنين، بقرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بتمديد حظر التجوال الشامل اسبوعاً اخر، استجابة لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريح تابعته “الصباح الجديد “، إن “وضع العراق الصحي افضل من بعض دول المنطقة”، مبينا ان “فرق المسح الوبائي لا تزال مستمرة بجهودها وهي تعمل على اخذ المسحات من المناطق المصابة بالفيروس، حيث نهدف الى فحص 10 الاف نموذج يوميا”.

واضاف ان “نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5%، مؤكدا ان “الوزارة بدأت بزيادة عدد الأسرة في مختلف المحافظات”.

ولفت الى انه “يمكن الحجر في المنزل مع تعهد واشراف طبي”.

في حين رحبت منظمة الصحة العالمية في العراق، امس الاثنين، بقرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بتمديد حظر التجوال الشامل اسبوعا اخر، استجابة لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

ودعا ممثل المنظمة في العراق ادهم إسماعيل في تصريحات نشرتها المنظمة ، “الجهات الرسمية إلى تطبيق إجراءات الحظر الوقائي بشكل صارم إلى جانب تكثيف جهود المسح الميداني النشط و تتبع الملامسين والحالات المتوقع اصابتها بالفيروس”.

وأكد إسماعيل، “دعم المنظمة المستمر وتعاونها مع وزارة الصحة العراقية لضمان نجاح تدابير مكافحة كوفيد19″، داعيا العراقيين إلى “تطبيق اقصى درجات الوقاية الصحية والالتزام بقرار الحظر الشامل لمساعدة السلطات الصحية في احتواء انتشار الفيروس”.

في الوقت ذاتة نفى مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، امس الاثنين، ما اشيع بشأن حجر المصابين بفيروس كورونا في المنازل.

وقال الحلفي في حوار إن “الوزارة تحجر كل من تثبت اصابته بفيروس كورونا في المستشفيات المخصصة”، نافيا “ما تم تداوله من اخبار بحجر المصابين في المنازل”.

وأشار إلى “استحداث الوزارة في بيانها الرسمي ضمن الموقف الوبائي اليومي اعداد الموجودين في العناية المركزة، البالغة 36 من عدد المصابين الكلي الذي بلغ 306 إصابات بالفيروس، من اجل توضيح نسبة الحالات الحرجة المسجلة ضمن الإصابات”.

واستبعد الحلفي “استمرار تسجيل معدل الاصابات بما لا يقل عن 300 حالة في اليوم خلال شهر حزيران الحالي، نظرا لتغير وعي المواطنين بشكل إيجابي في مواجهة خطر الفيروس”، لافتا الى ان “الوزارة لن تتمكن من استقبال أعدادا كبيرة من المصابين اذا استمرت على هذه النسبة من الإصابات”.

من جانب آخر باشرت الملاكات الهندسية والفنية في محافظة بغداد، تنفيذ مستشفى ميداني بسعة 130 سريرا في منطقة البياع، لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” انه “استنادا لتوجيهات ومقررات خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55)، وضمن خطة صحة الكرخ بايجاد بدائل للمستشفيات، وزيادة السعة السريرية، تبرع المجلس الاقتصادي العراقي بانشاء مستشفى البياع الميداني بسعة 130 سريراً، للإسهام بمعالجة المصابين بجائحة كورونا”.

وأضاف الحجامي، انه “سينجز خلال 15 يوما كمرحلة اولى، مشيراً الى توسعته كمرحلة ثانية في حالة زيادة عدد الاصابات، من اجل احتواء اعداد اضافية من المصابين”.

وأشار مدير صحة الكرخ إلى أنه “سيسهم في تغطية مناطق عديدة من جانب الكرخ، منوها بانه يحتوي على 13 ردهة ، ومختبر pcr ، وغرف للطوارئ وللأطباء، وصيدلية، ومستلزمات أخرى”.