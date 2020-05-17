خلية الازمة: هناك اعتقاد خاطئ بانحسار كورونا وحذرنا كثيراُ من زيادة الاصابات

60 إصابة بكورونا خلال ٢٠ ثانية في احدى المناطق

بغداد- الصباح الجديد:

أكد الناطق الرسمي لخلية الازمة النيابية، فالح الزيادي، امس السبت، ان هناك اعتقادا خاطئا من المواطنين بانحسار جائحة كورونا في العراق وحذرنا مرارا من زيادة الإصابات.في حين أعلنت دائرة صحة الرصافة، عن تسجيل 60 إصابة في منطقة واحدة بكورونا خلال 20 ثانية في اثناء اجراء عمليات المسح.

وقال الزيادي، في تصريح صحفي ان “الخلية جددت مطالبتها بتفعيل الحظر الشامل على التجوال في جميع أنحاء العراق بسبب خطورة الوضع الصحي وتفشي انتشار فيروس كرونا، وعدم جدية المواطنين وبعض الجهات في التقيد بالاجراءات الوقائية”.

وأضاف الزيادي أن “بعض المواطنين لديهم اعتقاد خاطئ بانحسار الجائحة المواطنين وقد حذرنا مراراً من زيادة كبيرة في اعداد المصابين في حال التساهل بالاجراءات الوقائية”.ا

وأعلنت دائرة صحة الرصافة، عن تسجيل 60 اصابة في منطقة واحدة بكورونا خلال 20 ثانية في اثناء اجراء عمليات المسح.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته ” الصباح الجديد ” إنه “بناءً على توجيهات خلية الازمة في وزارة الصحة وإشراف مباشر من قبل مديرعام صحة الرصافة عبدالغني سعدون الساعدي تواصل الملاكات الطبية التابعة لصحة بغداد_الرصافة حملاتها المكثفة للمسح الميداني الوبائي لفيروس كورونا من خلال الكشف الاستباقي اليومي للحالات المصابة ضمن الرقعة الجغرافية للرصافة” .

واوضح عبد الغني الساعدي انه “تم نشر فرق من المختبريين والملاكات الصحية والطبية ومدراء القطاعات والمراكز الصحية لعمل مسح ميداني مكثف لمناطق العاصمة في جانب الرصافة حيث تم اخذ عينات في منطقة صليخ ببغداد وفحص احدى المناطق التي ظهرت فيها اصابة بواقع 60 مواطناً خلال مدة اقصاها 20 ثانية ثم خلالها عمل مسح في منطقة البلديات واخذ عينات للمواطنين الذين يسكنون بالقرب من احد بيوت المصابين وتم توفيرها”.

واضاف: “تم اجراء مسح بمنطقة الاعظمية لدار المسنين بواقع (٦٠) نزيلاً وفحصهم وتعقيم الدار وباشرت الكوادر الصحية في منطقة الشعب بفحص المواطنين في حي الجزائر وام الكبروالغزالان بواقع (120) عينة .”

وتابع الساعدي ان “فرقنا الكشفية عن وباء كورونا باشرت بحملة مسح ميداني للمواطنين في قضاء المدائن واخذ عينات للمواطنين وايضا في منطقة بغداد الجديدة والنهروان في منطقة الهولندية واخذ عينات عشوائية ضمن الرقعة الجغرافية وكذلك مجمع الاحسان وباقي المحال التجارية واجراء فحص شامل للمواطنين للكشف المبكر عن الفايروس .وايضا تم اخذ عينات للمواطنين وفحصهم في منطقة الباوية ودار رعاية المسنيين في الشماعية بواقع 200 عينة وفي مدينة الصدر والاعظمية منطقة الكسرة” .

وزاد ان “هذه الحملات مستمرة منذ بداية الازمة والملاكات الصحية والطبية تعمل ليلا ونهارا وبكامل قدراتها وطاقاتها لفحص اكبر عدد ممكن من العينات للمواطنين من اجل الحفاظ على صحتهم سلامتهم لذا نأمل من جميع المواطنيين الالتزام بطرق الوقاية والحجر المنزلي وعدم الاختلاط لتقليل نسب الإصابات والقضاء على الفيروس”.