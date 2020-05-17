بقيمة 3 تريليونات دولار.. تصويت أميركي على حزمة إنعاش اقتصادية ثانية

الصباح الجديد – وكالات:

يحيل الديمقراطيون الأميركيون نصا يتعلق بحزمة مساعدات تاريخية بقيمة 3 تريليون دولار على التصويت في مجلس النواب، من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، وهو نص اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه “ولد ميتا”.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحافي: “خطوتنا التالية هي الموافقة على مشروع القانون هذا. سنفعل ذلك غدا”.

وأضافت في رسالة إلى النواب “أدعوكم إلى دعم هذا النص القادر على إنقاذ حياة كثيرين، وإلى أن تكونوا هنا الجمعة”، في وقت لم يعقد مجلس النواب جلسة عامة عادية منذ أسابيع بسبب الأزمة الصحية، وبالتالي سيتعين على هؤلاء العودة إلى واشنطن خصيصا لهذا التصويت.

ويعتبر ترامب من جهته أن هذا النص “ولد ميتا”، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ.

بدوره رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح واصفا إياه بأنه “لائحة أمنيات”.

وقالت بيلوسي “إننا نضع اقتراحنا على الطاولة (…) نحن منفتحون على المفاوضات”.

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليون دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأميركيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الاخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها “قانون كيرز” أو “قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي” الذي أقر في آذار ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

في السياق، قال كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين إن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني ”المرحلة 1“ الذي جرى التوصل إليه في كانون الثاني لم ينهار، وإن كلا البلدين ما زالا يعملان على تطبيقه، لكن الرئيس دونالد ترامب أضاف أنه ليس ”متيما“.

وقال لاري كودلو للصحافيين في البيت الأبيض إن اتفاق التجارة ”مستمر“، وذلك بعد يوم من تلويح ترامب بأنه قد يقطع العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كان ترامب قال في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس بثت يوم الخميس إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال فشل الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن الجائحة ألقت بظلال على اتفاق التجارة مع بكين الذي يعتبره إنجازا كبيرا.

وسئل كودلو، وهو مدير المجلس الاقتصادي القومي، عما إذا كان اتفاق التجارة مع الصين قد انهار، فقال ”بالطبع لا“.

وقال كودلو إن الصينيين يعملون في اتجاه تعطيل الجانب الذي يخصهم من الاتفاق، والذي يتطلب من بكين زيادة مشتريات من السلع الأمريكية الزراعية والسلع المصنعة والطاقة والخدمات بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين.

وقال ”إنهم متباطئون بعض الشيء فيما يتعلق بمشتريات السلع الأساسية. أعتقد أن ذلك يرتبط كثيرا بالسوق والأوضاع الاقتصادية“.

جاءت تصريحات كودلو بشأن استمرار اتفاق التجارة في مساره في نهاية أسبوع شهد شكوى من ترامب بشأن تعامل الصين المبكر مع تفشي فيروس كورونا. وقال الرئيس الأمريكي يوم الخميس إنه يحمل الآن مشاعر مختلفة بشأن اتفاق التجارة وربما حتى يقطع العلاقات مع بكين.

وعندما سئل يوم الجمعة خلال مناسبة في الحديقة الوردية بالبيت الأبيض عما إذا كان يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على الصين أو من ناحية أخرى يهدم اتفاق التجارة، قال ترامب: ”لا أريد التحدث بهذا الخصوص. يمكنني القول إن الصين تشتري الكثير من منتجاتنا. لكن عندما جاء هذا (الفيروس) من الصين، لم يكن الحبر الذي كتب به الاتفاق التجاري قد جف بعد، لذا فلا يبدو أننا متيمون“.

وأشار كودلو إلى ما وصفها بالمكالمة الهاتفية الناجحة الأسبوع الماضي بين وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني وكذلك مكالمة جيدة على مستوى النواب ليل الخميس.

وقال كودلو ”لدينا مشكلات أخرى مع الصين، وبالطبع منشأ الفيروس … لكن مع احترام اتفاق التجارة، فإنه مستمر بالطبع“.