الأهلي المصري يطلب ضم مهاوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف علاء مهاوي لاعب منتخب العراق، وجود مفاوضات معه من جانب الأهلي المصري لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهاوي الظهير الأيمن لفريق الشرطة العراقي في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورتس”: “هناك مفاوضات لضمي عبر أحد الوكلاء وأتمنى اللعب مع الأهلي بكل تأكيد“.

وأضاف: “اللعب في الدوري المصري القوي شرف كبير، تعاقدي مع الشرطة ينتهي بنهاية هذا الموسم ويحق لي التوقيع للأهلي الآن“.وأوضح: “عدم التأقلم مع الأجواء في السعودية سبب قصر تجربتي مع نادي الباطن“.واختتم: “بدأت اللعب مع نادي الكهرباء في سن صغيرة ثم لعبت مع الزوراء، وبعدها انطلق مشواري مع كرة القدم”.