  • الثلاثاء , 5 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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“تقنيات سردية في نصوص قصصية”

ثقافة
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محمد رسن
صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، ضمن سلسلة نقد، كتاب ( تقنيات سردية في نصوص قصصية) للناقد الدكتور سمير الخليل. يحاول الخليل في هذا الكتاب رصد بعض التجارب القصصية العراقية والعربية راصدا برؤيته النقدية التقنيات المستخدمة وبعض الثيمات المصاحبة لها كما بين الكاتب في مقدمة الكتاب أسباب ظهورها التي عدها تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت المجتمعات العربية ومواكبة للتحولات الثقافية والفنية فيها إذ حلت القصة القصيرة بإيجازها واعتصارها محل الروايات والقصص الطويلة التي لم يعد لدى الإنسان العربي الصبر لقراءتها في عصر السرعة وما تمتاز به من قوة تعبيرية وتأثيرية لاقتصارها على تصوير جزء من حدث ما او تسليط الضوء على جانب من شخصية ما. كما تحدث الكاتب عن القصة القصيرة في العالم العربي وكيف تأثرت بما كتبه الغربيون سواء عن طريق المحاكاة او عن طريق الترجمة فضلا عن تطورها في الأدب المعاصر إلى ما يسمى بالقصة القصيرة جداً أو (الومضة القصصية) التي تميزت بالاختزال الشديد والتكثيف حتى وصلت إلى سطر واحد أو أقل فضلاً. عن ظهور كتاب توسعوا فيها ونشروا مجاميع عدة ولم يفت الكاتب ذكر أسماء ساهمت في أثراء هذا النوع الأدبي الحديث الذي إذا ما قورن بالأنواع والأجناس الأدبية الاخرى الأكثر عراقة في الأدب العربي كالرواية والقصة… يقع الكتاب بـ ٢٠٨ ص من القطع الكبير.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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