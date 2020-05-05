حفل Met Gala يطلّ بحلّة جديدة هذا العام

الصباح الجديد-وكالات”

إستعاض معهد الأزياء التابع لمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك المنظم لحفل الـ​Met Gala​ الشهير الذي يعقد مثل اليوم في الـ4 من شهر أيار/مايو، والمؤجل بسبب جائحة ​فيروس كورونا​، بتقديم محتوى رقمي عن حفل هذا العام بعنوان “عن الوقت: الموضة و المدة حيث يُتيح للجميع جولة افتراضية داخل المعرض.

وتشمل الجولة الافتراضية الرسوم المتحركة للتصوير الفوتوغرافي من نيكولاس آلان كوب من كتالوغ المعرض، ومُقتطفات من روايات فيرجينا وولف، إلى جانب 120 إطلالة يعود تاريخها إلى عام 1870 وهو عام تأسيس المتحف، ومقاطع فيديو لأبرز لحظات الحفل في الخمس سنوات الماضية.

ويشار إلى أن مجلة فوغ كانت أطلقت تحدي MetGalaChallenge بالتعاون مع بيلي بورتر، وذلك لحث المُشاركين على إعادة ابتكار أبرز إطلالات النجوم في حفلات Met Gala باستعمال أدوات وخامات مُتاحة في المنزل.