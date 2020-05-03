قطعة من القمر تعرض للبيع بمبلغ 2.5 مليون دولار

الصباح الجديد-وكالات:

يُعرض أحد أكبر النيازك القمرية في العالم للبيع في دار كريستي للمزادات، بقيمة مليوني جنيه إسترليني (2.49 مليون دولار).

يشار إلى أن صخرة القمر، التي يزيد وزنها على 13.5 كغ، ربما انشقت عن سطح القمر بسبب اصطدامها بكويكب أو مذنب ثم سقطت على الصحراء الكبرى. ويعتقد أنها خامس أكبر قطعة من القمر عثر عليها على الأرض. ولا يوجد سوى 650 كغ من صخور القمر المعروفة على الأرض.

وقال جيمس هيسلوب: “إنها قطعة القمر الفعلية. إنها بحجم كرة القدم، وأطول بقليل من ذلك”. وعثر عليه في الصحراء بواسطة مكتشف مجهول بعد أن سافر النيزك نحو 240 ألف ميل من القمر إلى الأرض. ثم بدأت دراسته بعناية.

وأصبح العلماء متأكدين من أصله بعد مقارنته بعينات صخرية أعادتها بعثات الفضاء الأميركية أبولو إلى الأرض من القمر.

وقال هيسلوب: “في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أعاد برنامج أبولو نحو 400 كغ من صخور القمر معهم وتمكن العلماء من تحليل التركيبات الكيميائية والنظيرية لتلك الصخور ووجدوا أنها تتطابق مع بعض النيازك”.

وستعرض دار كريستي أيضا مجموعة خاصة من 13 نيزكا رائعا غنيا بالحديد للبيع بالمزاد. وتقدر هذه المجموعة بـ 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.7 مليون دولار).