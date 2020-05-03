Chery الصينية تغزو الأسواق بأحدث سياراتها الكروس أوفر

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت عملاقة صناعة السيارات Chery بدء مبيعات Tiggo 8 في السوق الروسية والعديد من أسواق آسيا وأوروبا.

وبنيت السيارة التي تعد أكبر سيارات Chery الكروس على منصات T1X fu] hk أثبتت جدارتها في السنوات الأخيرة، وزودت بهيكل أنيق وعصري بطول اربعة أمتار و70 سنتيمترا، وعرضه 180 سم، وارتفاعه 170 سم، أما المسافة ما بين محوري العجلات فهي 271 سم.

كما زودت Tiggo 8 بصندوق أمتعة خلفي كبير بسعة 892 ليترا يمكن زيادة سعته إلى 1932 ليترا في حال طي الصف الخلفي من المقاعد، وعجلات بأقراص مصنوعة من الكروم بمقاس 18 إنشا، وقمرة مخصصة لخمسة ركاب، مزودة بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوثوت.

كما زودتها Chery بنظام دفع أمامي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، ونظام كهربائي لتدفئة المقاعد والمقود، إضافة إلى حساسات للمطر والضوء، وكاميرات خلفية، وحساسات أمامية وخلفية لقياس المسافات وتفادي الاصطدام بالأجسام الأخرى في أثناء الحركة.

وتم تجهيز المركبة بمحرك بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 170 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست مراحل، أما سعرها في السوق الروسية فسيبدأ من 19800 دولار تقريبا.