شاكيرا تحصل على شهادة جامعية خلال الحجر المنزلي

باح الجديد-وكالات:

استثمرت المطربة الكولومبية شاكيرا فترة الحجر المنزلي المفروض من الحكومات لاحتواء فيروس كورونا وحصلت على شهادةٍ جامعيةٍ، لكن حصولها على هذه الشهادة أثار جدلاً كبيراً بين معجبيها .

وأعلنت شاكيرا لجمهورها استكمالها دورة في الفلسفة القديمة من جامعة بنسلفانيا، بعد دراسةٍ استمرت اربعة أسابيع.

وأشارت إلى أنها تمكنت من الحصول على الشهادة بعد جلوسها ساعاتٍ من الدراسة، ويكون عادة عقب خلود أطفالها للنوم.

وأثار إعلان شاكيرا بشأن شهادتها الجامعية جدلاً بين معجبيها، ففي الوقت الذي أشاد البعض بعزيمتها على إصرارها على التعلم وقضاء وقت مفيد خلال الحجر المنزلي، رأى آخرون أن هذا مضيعة للوقت، خاصة إذا كان في المنزل أولاد يحتاجون الى الاهتمام اكثر من الدراسة، لكن معجبيها ردوا على اصحاب هذا الرأي بان هذا من حقها خاصة وانها لم تقصر بحقهم، في اشارة الى ما ذكرته عن دراستها وقت نومهم.