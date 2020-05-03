ردت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ على تلقيبها بـ”سيدة النكد” وذلك بعد سلسلة من الأعمال التي قدمتها خلال السنوات الماضية كانت تعتمد على الدراما والتراجيديا.

ولكن هذا العام، خرجت كريم بعمل جديد مختلف تماماً، من خلال مسلسل “بـ100 وش” الذي يجمعها بالممثل المصري آسر ياسين، وهو مسلسل كوميدي بإمتياز.

وتعليقاً على شخصيتها في المسلسل كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “والله أنا فرفوشة بطبعي يا جماعة، كنت بس محتاجة فرصة.. كفاية نكد ٢٠٢٠ مسلسل درامي لوحده من غير ممثلين”.

وتجسّد كريم في المسلسل شخصية “سكر” التي تعمل في صالون نسائي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لعمليات احتيال، تمكنها من جني الأموال.