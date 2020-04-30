الالكترونيـة تجهـز كهربـاء واسط والنجـف بـ( 111 ) محولـة توزيـع علـى دفعتيـن

إهـداء سكـراب الحديـد في وزارة الداخليـة إلـى الحديـد والصلـب

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنـت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط بدفعتين من محولات التوزيع مختلفة السعات على وفق العقد المبرم بين الطرفيـن .

وذكـر مدير عام الشركة المهندس : سفيـان فـوزي الجبـوري ان الشركة قامت بتجهيز الدفعة الأولى من المحولات لصالح الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط / فرع توزيع كهرباء النجف الاشرف وتضمنت ( 35 ) محولـة سعة ( 400 KVA ) و ( 36 ) محولـة سعة ( 250 KVA ) ، مضيفاً بأن الشركة قامت أيضاً بتجهيز الدفعة الثانية من المحولات لصالح الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط / فرع توزيع كهرباء واسط والمتضمنة ( 9 ) محولات سعة ( KVA 630 ) و ( 15 ) محولـة سعة ( 400 KVA ) و ( 16 ) محولـة سعة ( 250 KVA ) ، مؤكداً استمرار الشركة بإنتاج المحولات بأقصى طاقة ممكنة لتجهيز الجهات المستفيدة بالتوقيتات المحددة برغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد جراء تفشي فايروس كورونـا .

على صعيد متصل أعلـن وزيـر الصناعـة والمعادن الدكتور صالـح عبـد الله الجبـوري عن موافقة مجلس الوزراء على اهداء سكراب الحديد التابع الى مديرية البنى التحتية في وزارة الداخلية إلى الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة .

وذكـر المكتب الإعلامي للوزارة أن مجلس الوزراء عقد جلسته الأعتيادية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور ثامـر الغضبـان وحضور الوزراء لمناقشة آخر مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من وباء كورونا المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠ ، مشيراً الى ان المجلس وافق على اهداء سكراب الحديد التابع الى مديرية البنى التحتية احدى تشكيلات وزارة الداخلية الى الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن البالغ قيمته التقديرية ( ٥٣٣ ) مليونا و ( ١٩٤ ) الفا و ( ٧٥٥ ) دينارا ، لافتاً الى ان المجلس ناقش أيضاً عدد من القضايا والملفات التي تهم وزارات الصحة والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية والبنك المركزي العراقي وغيرها وإتخذ القرارات المناسبة بشأنهـا .

وأكـد ان وزارة الصناعة والمعادن متمثلة بوزيرها الجبوري حريصة على استحصال القرارات التي تدعم المنتج والصناعة العراقيـة .

من جانبه تابـع وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط معتصـم النعيمـي خلال زيارته الثانية الى الشركة العامة للمنتجات الغذائية عملية إنتاج المعقمات والمنظفات بشتى أنواعها وأحجامها لاستعمالها في الوقاية من فايروس كورونـا .

وأجـرى الوكيل جولة ميدانية في المصانع والأقسام الإنتاجية في الشركة وأطلع على سير العملية الإنتاجية فيها وأستمع الى عرض عن أبرز المعوقات والاحتياجات وأساليب الدعم المطلوبة لضمان ديمومة العمل والإنتاج في هذه المصانـع .

وأشـار الوكيل في تصريح صحفي عقب الجولة الى ان منتجات الشركة العامة للمنتجات الغذائية تمتاز بجودتها وفاعليتها العالية ومواصفاتها القياسية التي تضاهي وتفوق مثيلاتها المستوردة ، مؤكداً الحاجة إلى دعم وزارات ومؤسسات الدولة كافة لشراء هذه المنتجات ، سيما مع وجود خطط مدروسة لزيادة ومضاعفة الانتاج لتأمين الحاجة المحليـة .

مـن جانبـه لفت مدير عام الشركة المهندس محمـد جبـار حسيـن : الى أهمية منتجات الشركة في مواجهة وباء كورونا وحاجتها إلى الدعم الحكومي بصفتها منتجات محلية مطابقة لمواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بخلاف مثيلاتها المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتباع بأسعار رخيصة جدا ما يخلق منافسة غير عادلة وغير سليمة بين المنتجات الوطنية والمستوردة ، مؤكداً على ضرورة تشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية وعدم السماح بدخول المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات ، داعياً في الوقت ذاته الجهات الحكومية والمواطنين إلى اقتناء المنتج المحلي والاخذ بنظر الاعتبار جودة المنتج ومواصفاته عند الشراء كون المنتج الوطني يفوق المستورد بالمواصفة والنوعيـة .