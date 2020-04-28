عادات خاطئة في رمضان علينا تجنبها

الصباح الجديد – وكالات:

اوضح خبير التغذية، وجدي نزيه انه توجد عادات خاطئة في رمضان يجب تجنبها لتحقيق الهدف من الصوم ووقاية الجسم من الأمراض، منها السهر والنوم لساعات متأخرة اذ يسبب نوعاً من الخلل في ساعة الجسم البيولوجية، فيسبب الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام.

وتابع: على الرغم من أن شهر رمضان هو شهر الصوم، فإن العديد من البيوت تضاعف كميات الطعام خاصةً في العزائم لتحضير سفرة غنية بأصناف الطعام والحلويات، فعلى الرغم من فوائد الصيام التي تعود على صحة الجهاز الهضمي والجسم بوجهٍ عام، فإن ذلك يزيد من ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم وإجهاد المعدة.

ويضيف: يظن الكثير من الاشخاص أن شرب الماء بكثرة يقي الجسم من العطش طوال نهار رمضان، ولكن شرب الماء بكثرة في أثناء السحور يعمل على زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء، وزيادة الرغبة في التبول، ما قد يسبب العطش بنهار رمضان، لذلك يُنصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور مثل: البطيخ، والشمام والتفاح، فهي تعمل على إفراز الماء تدريجياً في الجسم في أثناء الصوم.

كما يسبب شرب الماء مباشرة عند الإفطار في التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، ما يصيب الجسم بمشكلات الجهاز الهضمي، مثل المغص أو حدوث التقلصات، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة بعد الإفطار أو شرب الحليب بالتمر حسبما ذكر خبير التغذية وجدي نزيه.