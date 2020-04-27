وفيات كورونا تتخطى 200 ألف ومنظمة الصحة تحذر من إصدار وثائق مناعة

تهديدات بموجة ثانية

الصباح الجديد – متابعة:

منذ الظهور الاول لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في كانون الاول ديسمبر، واعداد الاصابات والوفيات في تزايد مستمر برغم انحسارها في بعض الدول، وخلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 200,736 وفاة في كلّ أنحاء العالم على وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد عتبة 200 ألف امس الاول السبت، فيما أبدت منظمة الصحة العالمية تحفظات حيال فكرة إصدار “جوازات مرور مناعية” عرضتها بعض الدول لمواكبة رفع اجراءات العزل.

وما يزال نصف سكان العالم في المنازل. وفي إسبانيا، ثالث دولة أكثر تضررا في العالم، سيُسمح للأطفال بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ ستة أسابيع. وتخضع البلاد منذ 14 آذار/مارس لإجراءات عزل مشددة مددت حتى التاسع من أيار/مايو وكانت تحظر حتى الآن الخروج على من تقل أعمارهم عن 14 عاما حتى لو كانوا برفقة أهاليهم.

وبددت منظمة الصحة العالمية السبت آمال الذين كانوا يراهنون على مناعة محتملة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا، فيما تضع بعض الدول برامج لاجراء فحوص الأجسام المضادة بهدف البدء برفع اجراءات العزل.