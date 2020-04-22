  • الأربعاء , 22 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

اتفاق مبدئي على إيقاف تسديد قروض الموظفين

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد قروض الموظفين لدى المصارف الحكومية.
وقال الهنين، إن «مقترحات قانون الموازنة تضمنت منع تقاضي أكثر من راتب وقطع المخصصات التي لم تغط بقانون».
وأضاف: «تم الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد قروض الموظفين لدى المصارف الحكومية».
وأوضح الهنين، أن «وضع سلم رواتب ثابت لجميع الفئات بضمنها الرئاسات بسقف أعلى لا يتعدى 5 إلى 6 ملايين من بين مقترحات قانون الموازنة».
وأشار إلى أن «ديون العراق الخارجية تقدر بـ23 مليار دولار»، مبيناً أن «سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً».
وتابع مستشار رئيس الوزراء أن «الرسالة الأميركية الأخيرة كانت تشير إلى إعادة انتشار قواتهم إلى خارج العراق».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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